Психолог рассказала, как абьюз влияет на детей

Домашнее насилие - это не только конфликты между взрослыми, но и угроза для детей. Даже если они не являются непосредственными свидетелями насилия, то ощущают общее настроение в доме, слышат и понимают происходящее.

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В семье Елены скандалы случались редко. Супруг предпочитал избегать откровенных разговоров, чаще молчал и копил недовольство, а когда эмоции брали верх - взрывался. Женщина не придавала большого значения происходящему в семье. Считала отношения в целом нормальными, пока не заметила, что ее 10-летний сын начал проявлять агрессию: обзывать одноклассниц в школе и обижать младших сестер дома.

Вначале женщина объясняла поведение сына подростковым возрастом, однако, когда словесные конфликты перешли в физические столкновения, она поняла, что ситуация выходит из-под контроля. В поисках помощи Елена обратилась к порталу "Мой семейный центр". В разделе "У меня вопрос" она описала ситуацию. Обращение переадресовали в Кризисный центр помощи женщинам и детям, с Еленой связались и предложили помощь.

В Кризисном центре Елена получила возможность взглянуть на ситуацию под другим углом. Специалисты объяснили, что в течение долгого времени в ее семье происходило психологическое насилие - так называемый "тихий" абьюз. Он часто остается незамеченным, без криков и угроз, но проявляется отстраненностью близких людей, ощущается холод и постоянное напряжение.

"Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда женщина не осознает, что живет в условиях психологического насилия. Это не всегда очевидно, но последствия абьюза опасны, особенно для детей. Когда они растут в атмосфере конфликтов и пренебрежения, то часто перенимают модель поведения, которую видят в семье, и транслируют ее в окружающий мир", - рассказала Юлия Сафонова, психолог Кризисного центра помощи женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Изменения возможны

Работа с психологом помогла женщине осознать, что супруг более 15 лет подрывал ее уверенность в себе и авторитет матери в глазах детей. Терапия помогла ей научиться выстраивать личные границы в отношениях и вновь обрести внутреннюю устойчивость.

С сыном Елены занимался детский психолог. Постепенно мальчик начал открываться, говорить о своих чувствах, которые прежде не понимал и не умел выражать. Вместо агрессии в его поведении появились спокойствие и доверие к близким.

"Когда в семье не принято говорить о чувствах, дети выражают их телом: криком, агрессией, истерикой. Это не плохое поведение, это сигнал бедствия", - объяснила специалист.

Не обвинять, а объяснять

Позже к работе подключился и муж Елены. Благодаря помощи специалистов Василий увидел свою роль в проблеме и признал, что его поведение было неправильным: чрезмерные требования, вспышки гнева, неспособность открыто обсуждать сложности.

"Многие мужчины просто не знают, как по-другому выстраивать коммуникацию. Важно помочь им увидеть последствия и предложить способы для изменений отношений", - отметила Юлия Сафонова.

Психологи научили мужчину распознавать свои эмоции и управлять ими, общаться с детьми и женой, не прибегая к подавлению или отстраненности.

Шанс на счастье

Пройдя через кризис, семья смогла начать путь к возвращению доверия и созданию здоровой, уважительной атмосферы в доме.

"Благодаря помощи Кризисного центра, сын начал восстанавливаться эмоционально, по-иному вести себя в школе и дома. Сегодня мы говорим в семье открыто, слушаем и поддерживаем друг друга", - отметила Елена.

У домашнего насилия множество лиц, и его последствия для детей могут проявляться внезапно через поведение, которое пугает или сбивает с толку. Но каждый такой сигнал - это шанс вовремя остановиться, попросить о помощи и начать путь к переменам. Помните: если ребенок кричит - значит, он просит о том, что не может выразить словами. И именно взрослые, которые находятся рядом, должны его услышать и помочь.