Эксперт объяснил, как организовать безопасный для детей ремонт

Начиная ремонт, родителям стоит позаботиться о том, чтобы квартира оставалась безопасной для ребенка. Своими советами с изданием NEWS.ru поделился гендиректор компании «Главснаб» и строительный эксперт Федор Васильев.

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Прежде всего следует подумать об электробезопасности. Розетки Васильев рекомендует устанавливать с защитными шторками либо предусмотреть автоматическое отключение при перегрузке сети. Проводку можно скрыть в гофре или за гипсокартон вне зоны доступа ребенка. Вместо ламп накаливания, к примеру, можно использовать светодиодные, которые не нагреваются, плафоны выбрать закрытые, чтобы ребенок не обжегся.

Стройматериалы лучше брать с маркировкой ECO, а краску и клей — водоэмульсионные. Опасаться, по словам Васильева, стоит алкидных красок и нитролаков, выделяющих ядовитые пары. При выборе ДСП эксперт советует отдавать предпочтение товарам без формальдегидных смол — с классом эмиссии E0 или E1. Для напольного покрытия лучший вариант — пробка, антискользящий ламинат от класса R10 и выше либо линолеум без ПВХ. Ковролин Васильев советует брать исключительно с натуральным ворсом и гипоаллергенной пропиткой. Для отделки стен безопаснее всего дышащие краски на основе акрила или бумажные обои с экологичным клеем.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на ремонте квартиры без ущерба для качества. В частности, можно отдельно закупить фасад и каркас кухни. Правда, в таком случае подгонку и монтаж следует доверить профессионалам — во избежание дополнительных расходов.