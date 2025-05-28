Продолжение рода назвали «элементом комфортной взрослой жизни»

В современном мире дети больше не расцениваются как «дополнительные рабочие руки».

Родители пытаются обеспечить потомство всем необходимым.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН имени Н.М. Римашевской Нина Русанова.

«Все перестали относиться к детям, как к дополнительным рабочим рукам в семье. Читали там всякие книжки 19 века, ещё раньше. Ребёнку пять лет, а он уже работает вовсю. В поле ходит, за детьми за младшими [следит — прим. ГМ]. Если английскую литературу почитать, там вообще кошмары о работе трёхлетних детей. Ребёнок был важен для того, чтобы скорее помочь семье. Теперь, ребёнок — элемент твоей комфортной взрослой жизни. Естественно, если он элемент этого, то тебе хочется, чтобы у ребёнка было всё, что, с твоей точки зрения, создаст ему такой же комфортный уровень».

Ранее стало известно, что 25% россиян откладывают деньги на своих детей. Они копят на образование, покупку жилья и другие цели.

За год доля таких семей выросла до 25,1%, в 2024-м показатель составлял 23,2%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование «СберСтрахования жизни» и «СберНПФ». Оно показало, что в среднем граждане планируют накопить для детей 6 млн 900 тыс. рублей.

Чаще всего откладывать деньги ради будущего сыновей и дочерей считают необходимым респонденты в возрасте от 41 до 50 лет, на втором месте родители от 31 до 40 лет.

Те, кто копит деньги, на эти цели в среднем направляют ежемесячно 10 600 рублей. В прошлом году сумма составляла 6 300 рублей.