Как правильно выбрать летний оздоровительный лагерь в Москве

Учебный год почти у всех столичных школяров закончился. Наступили летние каникулы. Если нет дачи или путевки в летний оздоровительный лагерь, а до отпуска родителям еще далеко, лучше всего пристроить ребенка можно в городской лагерь. Таких на всю столицу несколько сотен. Расскажем, чем они друг от друга отличаются, сколько стоят и на что стоит обратить внимание при выборе.

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Подъем дома

Принцип работы всех городских детских лагерей схож, они дневного пребывания. То есть ночь и выходные дни ребенок проводит с родителями, а в будни с 8.00 до 9.00 уходит в лагерь, возвращаясь домой после обеда или вечером, в зависимости от того, устроен он на весь день или на полдня. Польза от такого лагеря очевидна: ребенок под присмотром. Да и в гаджетах или перед телевизором сидеть ему некогда: образовательная программа расписана на целый день, а еще предусмотрены игры, прогулки и т.д. Да и голодным не останется: почти у всех предусмотрен обед с первым, вторым и компотом. Городской лагерь можно найти в двух шагах от дома, если поискать.

Но есть и различия. Например, у каждого лагеря свое направление: спорт, культура, ИТ-технологии, иностранные языки и прочее. Базы также разные: это могут быть площадки на территории дворцов творчества, школ, спортивные ангары, где обычно тренируются футболисты или теннисисты, спортивные или учебные клубы, кружки и прочее. Почти все лагеря - платные. Бесплатный тоже есть, но попасть туда сложно.

Бесплатно на две недели

Расположен этот лагерь на площадках Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. В рамках образовательного проекта "Профильная четверть" здесь проходят городские летние смены, каждая из них тематическая и каждая рассчитана на две недели. Смена "Профи" начинается со 2 июня. Здесь дети познакомятся с разными профессиями, например, строительством, медициной, маркетингом и другими, узнают про необходимость развития мягких навыков (soft skills). Например, среди задач будет организация "спасательной операции", строительство сооружений или открытие выставочного пространства. До конца лета будут работать смены "Слово", "Континент", "Восток" и прочее. В расписании каждый день запланированы прогулки на свежем воздухе, игры, встречи с интересными людьми. Чтобы попасть сюда, нужно пройти конкурсный отбор и набрать не меньше 50 баллов. Начисляют их за активные и подтвержденные успехи в школе, спорте, творчестве, волонтерской деятельности. В этом году впервые попасть сюда можно и платно. Участие обойдется в 17 тысяч рублей. Но и в этом случае возьмут только лучших, прошедших по конкурсу. За одно лето ребенок имеет право побывать не более чем на двух сменах.

Подробности: vg.mskobr.ru

Школа для отдыха

Дворец творчества на Миусах ежегодно экспериментирует с местом организации летнего отдыха. Долгие годы лагерь располагался прямо на территории дворца. В этом году под многообещающим названием "Тормашки" он откроется на двух площадках новых корпусов школ: N 1784 в переулке Расковой и N 293 на улице Космонавтов. Длятся смены неделю. Все смены тематические... Ребят ждут мастер-классы, спортивные часы, игры, квесты, уроки робототехники, стрельба из лука и многое другое. Как рассказала "РГ" представитель Дворца творчества Елена Сеничева, средняя стоимость пребывания в таком лагере - 8 тысяч рублей, если ребенок присутствует с 9.00 до 15.30, если до 18.00, цена возрастает до 10,5 тысячи рублей.

"Это без учета питания. Трехразовое питание (завтрак, обед и полдник) оплачивается отдельно: за смену - 3,8 тысячи рублей, или можно приносить свою еду", - рассказала Елена Сеничева.

Отряды большие - по 20 человек. Но их немного, не более 120 человек в смену. С билетами стоит поторопиться, так как это один из самых недорогих вариантов.

Подробности: dvmiusy.ru

Парковые истории

Открываются смены и на территории парков, например, в "Сокольниках" будет создан клуб дневного пребывания "Движение". Смена в нем недельная. Как рассказала представитель клуба Антонина Тихонова, у каждой смены свое направление: "Невыдуманное путешествие", "Страна наоборот", "Настоящий детектив" и прочее.

"Мы разработали на все лето разные темы. Скучно не будет даже тем, кто посетит несколько смен в нашем клубе", - рассказала она.

В течение дня дети будут получать творческие задания, заниматься коллективными играми. Кормить ребят будут в парковом кафе. Стоимость смены -19 тысяч рублей.

Подробности: lagersokolniki.ru

Надувной период

Многие замечали, что в столице появились большие каркасные, как правило, белого цвета ангары. Это новые легко возводимые спортивные комплексы. В них часто размещаются футбольные, теннисные, гимнастические школы или клубы. Этим летом в таких же клубах откроются летние лагеря - "Городские спортивные оздоровительные кэмпы". Основное их направление - спорт: футбол, баскетбол и новомодный падел (схож с теннисом). А чтобы отдых не получился однобокий, разбавят тренировки уроками рисования, чтения, прогулками, просмотром кино. Предусмотрено и двухразовое питание: обед и полдник. Причем, как уверяют организаторы, еда будет вкусной, полезной и сбалансированной, как раз такой, какая и нужна юным спортсменам. Откроются такие кэмпы в жилых кварталах недалеко от станций метро "Алексеевская", "Новаторская", "Киевская", "Белорусская"... Цена недели лагеря - 16,8 тысячи рублей, две недели отдохнуть можно за 24,3 тысячи рублей.

Подробности: ffс.team

Спортивное лето организуют и многие спортивные площадки, например, известный батутный центр "Небо". Смена в нем длится неделю. Ежедневно ребята не только скачут, но и занимаются скалолазанием, осваивают веревочный парк, участвуют в квестах, рисуют и поют. Цена на один день - 5,4 тысячи рублей, цена недели - 21,6 тысячи рублей.

Подробности: nebojump.ru

С математическим уклоном

Летний городской математический лагерь "Мой Ломоносов" намерен развлекать школьников занимательными задачками и примерами. Такие интенсивы, говорят организаторы, помогут увлечь математикой даже тех, кто от нее пока очень далек. Перемежаться упражнения на сообразительность и логику будут прогулками, трехразовым питанием, творчеством и прочим. Ждут тут учеников с 1-го по 9-й классы. Расположен лагерь недалеко от метро "Смоленская" (4-й Ростовский переулок). Цена - 8 тысяч рублей в день, а пять дней - 35 тысяч рублей. Смена длиной в месяц - 110 тысяч рублей.

Подробности: my-lomonosov.ru

И английский подтянуть

Немало лагерей и с языковым уклоном. Летний лагерь открывает школа MCS Summer Camp. Длятся смены по пять дней, расположены площадки лагеря в переулке Чернышевского или в 1-м Хвостовом переулке. Английский язык преподают в лагере носители, а разбавляют англицизм спортивные эстафеты, прогулки и плэнеры на природе. У каждой смены своя тематика: занимательные языковые головоломки, изучение различных звезд, географии, великих открытий и прочего. Цена - 65 тысяч рублей.

Подробнее: mcs-school.ru

Еще один летний английский клуб KidsUP. В программе - занятия по английскому языку с носителем, обучение каллиграфии и скорочтению, развивающие логику и мышление проекты и многое другое. Цена - 17,8 тысячи рублей.

Подробнее: kidsup.ru