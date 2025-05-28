Эксперт призвала ввести курсы по психологии в школах

Введение курсов по психологии в российских школах позволит подросткам лучше понимать свое эмоциональное состояние и контролировать реакции. Такая мера позволит избежать повторения трагедий, подобных той, что произошла в Байкальске Иркутской области, где произошло массовое убийство, сообщила ТАСС кандидат психологических наук, декан факультета психологии Новосибирского государственного педагогического университета, преподаватель Международного института психологии и психотерапии Ольга Андронникова.

"На мой взгляд, для профилактики таких ситуаций необходимо более пристальное внимание к воспитанию подростков. Это определенные программы, повышающие их эмоциональную компетентность, которые должны быть реализованы в образовательных учреждениях. Например, вернуть курс психологии человека в школе для того, чтобы они могли лучше понимать себя и лучше управлять эмоциями", - сказала собеседница агентства.

Андронникова обратила внимание, что юноша, совершивший массовое убийство в Байкальске, под воздействием алкоголя мог воспринять отказ девушки как оскорбление, и из-за неумения справляться со своими эмоциями схватился за нож.

Важным при этом является и то, какой пример межличностного взаимодействия он видел у родителей, считает эксперт.