Как изменилась востребованность зарубежных детских лагерей за год

Спрос россиян на детские лагеря за рубежом в 2025 году вырос на 10-20% по сравнению с годом ранее, а в регионах дальнего востока до 50%, сообщила руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова на пресс-конференции в ТАСС.

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«Никто не ожидал, что детский зарубежный туризм в этом году начнет пользоваться таким спросом. У туроператоров бронирования выросли на 10%, у кого-то на 15%, у кого-то на 20%. Регионы Дальнего Востока - у них плюс 40-50%, так как там Китай вообще близко», — сказала она.

Спросом пользуются детские лагеря на Мальте, Кипре, в Турции, ОАЭ. Новые направления - Китай и Южная Корея.

«По Лондону в этом году очень большой спрос у коллег, никто не ожидал, рост практически в два раза. Также востребованы Ирландия и Канада», — рассказала эксперт.

По ее словам, наиболее востребованы учебные туры за рубеж. Стоимость детских туров на Мальту составляет около 400 тыс. рублей за две недели, на Кипр - 330 тыс. рублей, в Дубай - 220 тыс. рублей, в Турцию - 190 тыс. рублей, в Южную Корею - 295 тыс. рублей, в Китай - 210 тыс. рублей.