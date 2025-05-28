Как помочь выпускнику выбрать профессию

Родителям ни в коем случае нельзя принуждать выпускника к выбору конкретной профессии, даже если она востребована. Специальность должна подходить по психотипу и нравиться ребенку. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила психолог, карьерный консультант Анна Мухина.

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По ее словам, взрослые при выборе школьником вуза должны скорее играть роль поддерживающего советника.

«Родители, прежде всего, должны предоставить ребенку достаточное количество информации и стараться помочь ему самому ощутить свои склонности к чему-либо. Для этого нужно в течение школьного времени отдавать в разные секции, клубы, развивать его увлечения. Чтобы в выпускном классе он понял, чем хочет заниматься серьезно», — сказала Мухина.

Ребенок должен постепенно ощущать растущую ответственность за свою жизнь, а не резко сразу, добавила специалист.

С ней согласна кандидат психологических наук, доцент Президентской академии (РАНХиГС) Кристина Иваненко. Она напомнила, что сегодня в открытом доступе находится большое количество исследований о том, какие профессии будут востребованы в ближайшие 15 лет, а также истории успеха представителей этих специальностей. Все это, по ее словам, следует изучать родителям вместе с детьми.