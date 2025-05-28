Какие детские лагеря выбирают россияне в 2025 году

Российские родители выбирают на лето 2025 года детские лагеря рядом с домом, сообщила руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова на пресс-конференции в ТАСС.

"В этом сезоне родители выбирают лагерь рядом с домом. Первое - это тревожность, отсутствие возможности вывезти детей на море, плюс транспортировка. Региональные лагеря проданы на 80-100%. Многие лагеря в феврале только открылись и в марте уже все продали", - сказала она.

Эксперт рассказала, что в Московской области в этом году пользуются популярностью детские лагеря среднего и эконом-сегмента, хотя за прошедшие два года наибольший спрос отмечался на лагеря из высокой ценовой категории.

"Все скупили эконом-сегмент и средний сегмент в Московской области, но места еще есть", - подчеркнула представитель РСТ.

Отдых на море

Глава комитета отметила, что в этом году Крым впервые за пять лет посетили коммерческие группы детей "с материка".

"С 2020 года, с ковида там не было коммерческих групп с материка. Тендерные группы, конечно, они получали из своего региона, из ближайших, новых территорий. Но именно коммерческие группы нет. Это Москва, Санкт-Петербург, Мариуполь, Воронеж, Ханты-Мансийск", - объяснила она.

Иванова также сообщила, что продажи путевок в лагеря на море в этом году снизились на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Одной из причин стала ситуация в Анапе. Однако 80% лагерей Краснодарского края получили разрешение Роспотребнадзора и готовятся к приему детей.