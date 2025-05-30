Профессор оценил введение интегрированных учебников в школы

Речь идёт о единых пособиях по физике, химии, биологии и математике.

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Такой подход «более научный».

При этом не все учителя будут готовы к подобным изменениям, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор педагогических наук, автор учебников истории Евгений Вяземский.

«Идея интеграции неоднократно обсуждалась, — она не новая. Важно, как её исполнить грамотно и педагогически обоснованно. Учителя не очень готовы изучать по единому курсу, по интегрированному, куда входит физика, химия и биология, но для понимания процессов сформированного мира, интеграция — это естественный процесс. Отдельные линии удобнее для простоты: отдельно физика, биология, химия. Но интегрированный подход более научный. С моей точки зрения, этот интегрированный учебник по физике, химии и биологии перспективен. Другое дело, надо подумать, на каком уровне — на базовом, то есть для большинства школьников. Или для школьников, которые выбрали углублённое изучение в старших классах — 10-11 классы. В идеале хорошо бы проверить на практике».

Ранее «Ведомости» сообщили, что школьники начнут изучать естественные науки по единым учебникам. Пособия будут введены с 1 сентября 2027 года.

Их разрабатывает Минпросвещения в соавторстве с учёными Российской академии наук и сотрудниками Московского физико-технического института. Об этом сообщил представитель министерства. По его словам, РАН и МФТИ будут отвечать «за научную составляющую» учебников, пишут «Ведомости».

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что «фактически это будет единый коллектив, который синхронизирует изучение физики с математикой, химией и биологией».

«Такое комплексное представление о естественных науках очень важно для будущих школьников», — говорил Кравцов.

В 2026-2027 учебном году все школы страны перейдут на новый учебник по обществознанию для 9-11-х классов.