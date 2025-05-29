Как психотравма меняет поведение подростка

Страх, стресс, злость, тревога могут сопровождать ребенка или подростка после перенесения тяжелого травматического опыта. Реакции могут быть самыми разными, при этом даже самые странные из них могут стать защитной реакцией. Такое мнение высказала ТАСС медицинский психолог отделения медицинской реабилитации для детей Российской детской клинической больницы Минздрава России Ксения Дементьева.

В ночь на среду в Байкальске Иркутской области в дачном доме в садоводческом товариществе группа подростков отмечала день рождения одного из них. Один из несовершеннолетних напал с ножом на других подростков, в результате чего четверо погибли и четверо были госпитализированы. Подозреваемый после нападения поджег дом и погиб в результате возникшего пожара.

"Родителям нужно быть готовым к тому, что реакции на пережитое могут быть очень разными. Часто у подростков кроме привычных реакций страха, тоски, злости, тревоги и стыда мы можем наблюдать еще и выраженное протестное и девиантное поведение, обесценивание ситуации и насмешки. Даже самые странные проявления могут быть защитной реакцией на тяжелый стресс, а не признаком испорченности, равнодушия или эгоистичности вашего ребенка", - рассказала Дементьева.

"Синдром выжившего"

Еще одной из частых реакций на пережитое травматическое событие может быть синдром выжившего, или "вина уцелевшего". Для этого состояния характерно чувство вины и стыда за свое спасение, когда другим, особенно, если это были знакомые люди, не удалось выжить.

"Часто это сопровождается ощущением собственной неполноценности, неправильности, недостаточной значимости, ощущением бессилия и стремлением изолироваться от других людей. В наиболее тяжелых случаях может сопровождаться самоповреждающим поведением и суицидальными идеями", - рассказала психолог, добавив, что родителям нужно стараться не подкреплять "синдром выжившего", мотивируя ребенка чувством ответственности или вины, и не использовать такие фразы как: "тебе дали такой шанс, значит ты должен ...", "тебе нельзя сдаваться, раз ты выжил".

Никакого давления

Специалист также рекомендует родственникам не давить на ребенка и не расспрашивать о случившемся слишком подробно, если он сам к этому не готов. При этом полностью игнорировать тему тоже нельзя.

"Покажите, что вы рядом и готовы выслушать, если ребенок захочет поговорить. Также не запрещайте ребенку обсуждать случившееся с другими людьми. Помните, что в некоторых случаях дети не хотят рассказывать родителям о случившемся из желания защитить родителей от тяжелых переживаний", - пояснила Дементьева.

Также нужно помнить, что появление чувства облегчения у подростка и у родителя - это нормально и не делает их плохими людьми. Кроме того, не стоит пренебрегать помощью специалистов.