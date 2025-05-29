Перечислены способы мотивировать ребенка не бросать спорт

26 мая на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Государственной думе министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что физической культурой и спортом на регулярной основе в России занимаются 93,4% детей. Это 9 из 10 детей, почти 24 млн несовершеннолетних! Цифры солидные, но подвижные. Ведь редкий родитель не сталкивался с фразой "больше не хочу", "больше не пойду", "не буду". Кто не уговаривал не сдаваться?

Причины на то бывают самыми разными, и первое, что нужно понять, — почему так произошло? Что перестало нравиться? А может быть, дело не в самом спорте, а в усталости, в однообразии тренировок? В недопонимании с тренером? В отсутствии результата? Следующий этап — понять, как мотивировать главного человека вашей жизни, уговорить его не сворачивать с пути.

Первое, что должен понимать ребенок, — его чувства, эмоции и самочувствие очень важны для вас. Он не один, его готовы поддерживать. Иногда одной беседы бывает достаточно, чтобы уговорить юного спортсмена продолжать. Вообще не попытаться — бессильно позволить закрыть за собой двери спортзала навсегда.

Шаг за шагом

Прежде всего и родители, и дети должны понимать — убеждая в больших целях, результата не добиться. Любой большой результат начинается с маленьких шагов.

Для кого-то цель — олимпийские медали, а для большинства — здоровье, характер и сила воли, для формирования которой спорт — идеальный инструмент. Ведь выработанная еще в детстве привычка к систематическим занятиям подчас дает удивительные, уникальные результаты.

Более того, с годами спорт становится настоящей потребностью. Но начинать надо с простых целей — выиграть у себя секунду на дистанции, убедить себя выучить новый элемент, прыгнуть на полсантиметра выше, оказаться полезным игроком на поле. Каждая промежуточная победа фиксирует для подростка ощущение, что он все делает правильно.

Поощрение, похвала, признание

Есть и еще один очень важный фактор для успеха — поощрение, похвала, признание. А для этого нужна атмосфера, и ее формируют друзья по команде, товарищи в обычной жизни, тренер и родители на трибунах. Неслучайно уже состоявшиеся звезды спорта так часто говорят, что главным мотиватором в их жизни для них всегда были семья, близкие, друзья, любимые. Поддержка и малыша, и подростка словом и делом, совместные поездки на турниры — все это только укрепляет в желании действовать, добиваться, радовать и радоваться самому, убедить его, что он не один на трудном пути. Кому-то нужны дневники достижений, а кому-то радостью станет фото на самой заметной стене в доме. Даже игрушка, припасенная родителями к соревнованиям, потом еще долго будет напоминать о себе теплом и вызывать на лице улыбку. Кто-то хранит их потом на протяжении всей жизни, а кто-то, уже добившись высот в спорте, возит с собой на соревнования, оставляет в зоне видимости во время выступлений.

И все же в плане похвалы важно не переборщить.

Выбрать тренера

Часто происходит так, что спортсмены концентрируются исключительно на медалях, забывая о том, что на этапах становления приносило им радость. Речь о простой радости движения, азарте, позитиве. Гонка за медалями превращает жизнь спортсменов в бесконечный бег по кругу. Есть в этом опасность и на начальном этапе подготовки. И здесь важный вопрос — выбор тренера. Потому что только грамотный наставник сумеет превратить тренировки в яркое действо, куда хочется вернуться. И он же в состоянии подобрать верные слова в нужной ситуации — поддержать, похвалить, сделать замечание, убедить, дать совет. Мудрый тренер не будет заставлять тренироваться — к нему бегут. Есть нюанс — кто-то из тренеров приветствует присутствие родителей на площадке, кто-то категорически против. Выбор всегда за родителями.

Сэр Алекс Фергюсон нередко использовал притчи, причем многие из них придумывал сам. Однажды во время тренировки шотландец попросил игроков бросить занятия и поднять голову к небу, где пролетала стая гусей.

"Они летят 5 тыс. миль из Канады во Францию, летят клином, и только один из них ведет, а другие идут на подхвате, чтобы в нужный момент его подменить. А если какому-то гусю становится плохо, рядом с ним оказываются два других для поддержки. Я не прошу вас лететь 5 тыс. миль. Я прошу вас только продержаться со мной 38 туров и выиграть Премьер-лигу", — сказал он перед тем, как его "Манчестер Юнайдет" прошел с ним 38 туров, став чемпионом Англии. Чтобы быть хорошим тренером, вовсе не обязательно быть Фергюсоном, важно любить свое дело.

Право на отдых

Одной из самых весомых причин бросить спорт является выгорание. С этой бедой сталкиваются не только взрослые люди, ему подвержены и маленькие спортсмены. И здесь от родителей зависит, насколько верно составлен недельный план маленького ребенка или подростка, в который входит так много все — и школа, и спорт, и хобби. А еще и с друзьями хочется пообщаться, и погулять. Признаки выгорания у детей бывают поначалу даже незаметны, но это вещь опасная. Один из рецептов — смена обстановки, семейное общение, совместные прогулки и поездки.

Право на эмоции

Спорт — это не только очки, голы, секунды. Кому они нужны, если нет главного — эмоций? И они бывают спектрально разными — от тихих слез на пьедестале до отчаянного битья стен после неудач. Человек имеет право на эмоции, имеет право выпустить пар, дать выход ярости, гневу. Родители должны быть внимательны к таким вещам, и в такие эмоциональные моменты психологи рекомендуют смещать акценты на окружающую обстановку, переключиться на игры, на дыхательную гимнастику.

Для малышей придумано немало веселых упражнений, которые позволяют им справиться со стрессом. Ими, кстати, до сих пор пользуются даже некоторые взрослые. Попробуйте с ребенком бросать бумажные снежки или игру в "ленивца", когда надо включить в себе нерасторопного зверька на несколько минут, выполняя самые обычные действия. И настроение поднимет, и радость движения вернет.

Проигрыш — не конец

Страх проиграть присущ всем возрастам. Именно он для кого-то превращается в азарт, а для кого-то становится демотиватором настолько сильным, что человек не может управлять своим телом. Многие опытные спортсмены умеют обращать предстартовый мандраж в свою пользу, черпая из него дополнительную энергию, но приходит это с годами. Дети тоже по-разному реагируют на этот нюанс — кто-то обожает командные баталии, побеждая эти страхи с товарищами, кто-то тушуется на фоне более сильных сотоварищей. Кому-то нужно побыть одному, а кому-то нужно просто посидеть рядом с мамой или папой перед испытанием. Кому, как не вам, знать, как ваш ребенок реагирует и что ему больше всего нужно в стрессовый момент?

А проигрыш — не беда. "Не важно, будешь ли ты лучше кого-то. Важно, будешь ли ты лучше, чем вчера", — эти слова полтора века назад сказал создатель школы дзюдо Дзигоро Кано.

Правильные ориентиры

Мощнейшим инструментом для мотивации как для детей, так и для уже взрослых спортсменов являются встречи с лучшими, с лидерами, с чемпионами. В России мастер-классы пользуются большой популярностью в самых разных видах спорта. А еще здорово поднимает желание совершенствоваться хорошее кино — как спортивное, так и о обычных людях, для кого упорство превращалось в победу. И чем реальнее истории, тем понятнее — ни один чемпион, ни один мастер не обходится без трудных дней. Если у кумира тоже бывали провалы, ребенку легче принять собственные спады.

Но пьедестал поднимаются единицы, а что делать остальным? Идти дальше. Да, ты будешь вынужден ответить себе на вопросы: "Зачем тебе это дальше?", "Почему они могут, а я нет?", "В чем я провинился?" Но ведь основная философия спорта заключается в том, что движение — это жизнь. И только проходя через испытания, ты по-настоящему понимаешь, что же такое радость, счастье от достижения.

Хрестоматийный пример — финал Лиги чемпионов 2009 года, перед которым тренер "Барселоны" Гвардиола мотивировал игроков на матч с "Манчестер Юнайтед" видеонарезкой из вдохновляющих кадров фильма "Гладиатор" вперемежку с лучшими моментами их собственной игры.

И все же самый важный ориентир в жизни любого человека — родители. Может, пришло время рассказать о своем собственном опыте? О опыте ваших родителей? О том, что когда-то помогло вам или помешало добиться желаемого? О том, чего до сих пор жаль?

Когда опускаются руки

Иногда уговорить не выходит, и ни уловки, ни поощрения, ни серьезные разговоры не помогают. А вдруг это не конец истории, а просто знак — это не тот вид спорта? Примеров того, как люди меняли вид спорта, немало. Вот пример Алины Лысенко — 13 лет она ждала результатов в фигурном катании, но в какой-то момент поняла, что их может уже и не быть. Да, поначалу решила бросать большой спорт, занялась танцами. Но спорт за эти годы настолько прочно вошел в ее жизнь, что ей как будто чего-то стало не хватать, она не смогла заставить себя жить без спорта. Ее папа и брат нашли себя в велоспорте, логично, что там оказалась и Алина. Уже через три года она стала чемпионкой мира среди юниоров. Если закрывается одна дверь, возможно, открывается следующая?