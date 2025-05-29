Вредят ли игрушки Лабубу детям

Детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что в самой игрушке Лабубу нет ничего опасного для ребенка.

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За игрушкой Хагги Вагги стоял страшный смысл, что может негативно сказываться на психике ребенка, за Лабубу нет жуткой истории, заявила НСН детский психолог Ирина Таранова.

Продажу игрушек Лабубу и похожей на них продукции необходимо остановить в России, заявила изданию «Абзац» сенатор Екатерина Алтабаева. Она назвала игрушки жуткими и заявила, что они могут негативно влиять на психику ребенка. Таранова оценила вред игрушек для детей.

«Я бы сказала, что ничего страшного в самой игрушке нет. Важно, какой смысл ребенок вкладывает в эту игрушку. Например, какое-то время назад была популярна игрушка Хагги Вагги. Все скупали эти игрушки, но это монстр из игры, он у детей ассоциировался с чем-то очень страшным, что может прийти укусить и даже съесть. От Хагги Вагги дети ожидали чего-то страшного. За этой игрушкой стоял целый смысл для ребенка. А за Лабубу этой истории нет, это просто игрушка, она может нравиться или нет. Если ребенку кажется, что она жутковата, ее можно будет просто убрать или выкинуть. Это как темнота. Она сама по себе не может быть страшной, но если мы начинаем думать про монстров в темноте, это уже другое», - объяснила психолог.

Популярность к игрушке Лабубу пришла в прошлом году благодаря корейскому тренду Ugly Cute («ужасно-милое»). Мировые звёзды начали появляться на публике с игрушками Лабубу на своих брендовых сумках. Волна добралась и до России.

Стоимость игрушек Лабубу на официальном сайте составляет от 8 до 80 тысяч рублей. Указывается, что каждая игрушка продается в "слепой" упаковке, то есть увидеть, какая модель внутри, можно только после покупки. На маркетплейсах можно найти варианты от 3,5 тысячи рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».