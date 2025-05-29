Школьникам запретили сдавать ЕГЭ за круглыми столами

Рособрнадзор запретил проводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в аудиториях с круглыми столами. Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

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По словам представителей службы, такое решение было принято после поступления жалобы из одного из пунктов проведения экзаменов в Москве. Кроме того, из столицы пришло еще одно обращение — сдающему не дали пронести свой непрограммируемый калькулятор на ЕГЭ по химии.

— Департамент образования и науки города Москвы попросили провести дополнительные разъяснительные мероприятия со специалистами, — передает официальный Telegram-канал Рособрнадзора.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов 23 мая сообщил, что ЕГЭ начался в России без сбоев и утечек экзаменационных материалов, кампания завершится 23 июня. Предусмотрена возможность пересдачи одного предмета для улучшения результата, даты повторной сдачи назначены на 3 и 4 июля.

При этом проверка работ проходит поэтапно, но результаты тестирования обычно становятся известны в течение одной или двух недель. Когда и как узнать результаты экзаменов — в материале «Вечерней Москвы».