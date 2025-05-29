Как помочь детям справиться со страхом во время атак беспилотников
Психолог Майя Андреяничева рассказала, как родителям помочь детям, если те испугались громких звуков во время отражения атаки беспилотников. По словам специалиста, в такой ситуации важно следовать трем основным правилам: не пугать ребенка, объяснять ему происходящее и отвлекать его внимание.
«Если взрослые кричат, паникуют – ребенок воспринимает это как сигнал «Мы в большой опасности». Поэтому главное – сохранить спокойствие», – подчеркнула психолог.
Андреяничева советует объяснить ребенку происходящее простыми словами, избегая сложных и страшных терминов. Если тревога повторяется, полезно иметь под рукой «набор безопасности», который может включать в себя книгу, игрушку или конфету. Это поможет снизить ощущение хаоса, отметила специалист в интервью Тульской службе новостей.
Специалист добавила, что необходимо позволять ребенку выражать свои эмоции и помогать ему их осознавать. Можно сказать: «Я понимаю, что ты испугался. Мне тоже бывает страшно, но мы вместе, и мы справимся», заключила эксперт.
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