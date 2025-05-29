Что должно быть у ребенка в рюкзаке при походе в лес

Перед походом в лес ребенку необходимо дать с собой полностью заряженный телефон, перекус, воду и свисток. Об этом журналистам сообщила координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Валентина Наумова.

«Научите ребенка, что если он отправляется в лес, он идет понятно только с вами, у него должны быть с собой: полностью заряженный телефон, вода, какой-то перекус и свисток. Причем у ребенка это должно быть в своем собственном рюкзачке. Если у вас в лес идет три человека, соответственно, у вас с собой – три телефона, три бутылочки воды, три шоколадки и три свистка», – сказала Наумова.

Она подчеркнула, что дети не должны отправляться в природную среду одни, их обязательно должны сопровождать взрослые.