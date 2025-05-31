Как собрать ребенка в детский лагерь и что нельзя давать с собой

Поездка в летний лагерь — радостное событие для детей и волнительное для родителей. Правильно собранный рюкзак играет важную роль в комфорте и удобстве ребенка вдали от дома. Какие предметы обязательно нужно дать ему с собой, «Вечерняя Москва» узнала у врача-педиатра Светланы Куцых.

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Какую одежду точно нужно собрать ребенку:

Важно оценить погодные условия. Даже если прогноз во время смены в лагере обещает жару, все равно нужно положить ребенку с собой в поездку теплую одежду на флисовом подкладе. Например, спортивные штаны и кофту худи.

Остальные комплекты одежды тоже важно собирать по погоде и постараться рассчитать, какое количество одежды нужно ребенку на поездку, в зависимости от ее длительности. Это могут быть хлопчатобумажные штаны, если погода будет до плюс 15 градусов, а если выше, то шорты и футболки.

Ребенку нужно обязательно собрать два комплекта нижнего белья на сутки. Соответственно, чем больше, тем лучше, особенно если ребенок не владеет навыками стирки.

Что еще стоит положить с собой ребенку:

средства от комаров (если у ребенка отсутствуют кожные заболевания);

средства, заживляющие укусы насекомых (особенно, если смена в летнем лагере будет в жаркую погоду в лесу или около водоема);

противоаллергический и противозудный гель/мазь (чтобы ребенок мог нанести его на кожу и успокоить зуд от укуса, если возникнет аллергическая реакция);

пантенол (он относится к разрешенным кремам и отлично помогает при солнечных ожогах).

Некоторые репелленты наносятся непосредственно на одежду, а другие — на кожу. Когда родители покупают средство от комаров для ребенка, то необходимо изучить состав, где указаны возрастные ограничения, и проинструктировать ребенка, куда ему наносить эти средства — непосредственно на одежду перед выходом на улицу или на кожу, — добавила педиатр.

Можно ли дать ребенку с собой лекарства

В летних лагерях, которые прошли все необходимые проверки Роскомнадзора и соответствуют СанПиН, запрещается детям брать с собой лекарственные препараты, предупредила врач. Список этих лагерей можно найти на сайте Мосгортура.

Перед поездкой в лагерь дети должны получить медицинскую справку от педиатра 079/у об их состоянии здоровья. Если заболевание ребенка позволяет ему ехать в лагерь (потому что с такими тяжелыми заболеваниями, как бронхиальная астма и сахарный диабет, это противопоказано), лечащий врач указывает в справке список необходимых лекарств, которые родители должны дать ребенку с собой на отдых. Однако лекарства передают вожатым или медицинским работникам, которые выдают препараты ребенку в соответствии с рекомендациями лечащего врача, — объяснила педиатр.

Самостоятельно ребенку запрещено принимать какие-либо лекарства на территории детского лагеря, подчеркнула специалист.

Эти строгие правила нужно соблюдать. Даже если ребенок — подросток, не стоит надеяться на его сознательность, он может забыть принять жизненно важное лекарство, поэтому этим должны заниматься медработники, — заверила доктор.

Если во время смены у ребенка начались проблемы со здоровьем, например, поднялась температура, началась рвота или диарея, то медработники окажут ему помощь на месте. В каждом детском лагере есть медицинский пункт и врачи, которые помогут ребенку, добавила педиатр.

Родители каждый год ломают голову над тем, что же делать с ребенком, чтобы он безопасно и полезно провел летние каникулы? К счастью, в Москве в этом сезоне откроются городские и выездные лагеря. «ВМ» собрала подборку платных и бесплатных вариантов, а также советы экспертов о летнем отдыхе.