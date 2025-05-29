Преимущества и недостатки грудного вскармливания

Что такое грудное вскармливание, его преимущества, советы по кормлению для новорождённых и особенности прикорма. Полезные рекомендации молодой маме от Super.

© Super.ru

В сообществах и чатах мамы обсуждают массу различных вопросов, но два самых холиварных — это прививки и ГВ. Для тех, кто ещё не в теме, ГВ расшифровывается как грудное вскармливание. Споров на эту тему, как правило, много. «Почему ты не кормишь ребёнка грудью? У него же не будет иммунитета!» — спрашивают одни. «А почему кормишь так долго?» — пишут другие. «А почему так часто? А почему так редко?». В тонкостях этого процесса разбираемся с врачом-педиатром Марией Чахнашвили.

Что такое грудное вскармливание

Грудное вскармливание — это естественный и важный процесс, который обеспечивает новорождённого всеми необходимыми питательными веществами и укрепляет связь между матерью и ребёнком. Природная особенность женского организма — вырабатывать качественное стерильное молоко после родов. Это уникальное, идеально сбалансированное питание для новорождённых. Рассмотрим основные плюсы и минусы ГВ.

Плюсы

Оптимальный состав: грудное молоко содержит все необходимые элементы для роста и развития малыша — белки, жиры, углеводы, витамины и минералы в идеальной пропорции.

грудное молоко содержит все необходимые элементы для роста и развития малыша — белки, жиры, углеводы, витамины и минералы в идеальной пропорции. Иммунная защита: материнское молоко богато антителами, которые помогают ребёнку противостоять инфекциям и укрепляют его иммунитет.

материнское молоко богато антителами, которые помогают ребёнку противостоять инфекциям и укрепляют его иммунитет. Эмоциональная связь: процесс кормления грудью способствует формированию крепкой эмоциональной связи между матерью и ребёнком.

процесс кормления грудью способствует формированию крепкой эмоциональной связи между матерью и ребёнком. Экономическая выгода: ГВ не требует дополнительных затрат на смеси и бутылочки, что делает его более экономичным вариантом.

© Super.ru

«В долгосрочной перспективе кормление грудью обуславливает правильное формирование лицевого отдела черепа ребёнка, предотвращает развитие зубочелюстных аномалий, нарушений прикуса и лор-патологий. Механизм сосания из бутылочки совершенно другой. У соски нет такого анатомического сопротивления, как у груди, соска не приспосабливается к ротовой полости младенца», — Мария Чахнашвили, врач-педиатр.

Минусы

Боль и дискомфорт: некоторые женщины могут испытывать болезненные ощущения в первые дни и недели кормления, а также дискомфорт из-за трещин и раздражения сосков.

некоторые женщины могут испытывать болезненные ощущения в первые дни и недели кормления, а также дискомфорт из-за трещин и раздражения сосков. Ограничения в активности: кормление по требованию может ограничивать возможности матери в плане активности и планирования дня.

кормление по требованию может ограничивать возможности матери в плане активности и планирования дня. Психологическое давление: общество часто навязывает определённые стандарты и ожидания относительно грудного вскармливания, что может вызывать стресс у молодой мамы.

Грудное вскармливание после родов

Врач Мария Чахнашвили уточняет, что для успешного и долгого кормления малыша грудным молоком важен не размер груди, а грамотно организованный процесс грудного вскармливания, частота прикладывания, правильный захват. Первое прикладывание к груди должно совершиться в течение часа после рождения малыша, и первые два часа жизни ребёнок должен находиться в тесном контакте с мамой (если ни у мамы, ни у малыша нет абсолютных противопоказаний к этому). Если маме делалось кесарево сечение, то её ожидает несколько больше сложностей в кормлении, но, как правило, всё налаживается на 5–7 день.

Важно сразу дать чёткое указание персоналу роддома не предлагать новорождённому соску или бутылочку с искусственной смесью, то есть не должно быть докорма, если для этого нет медицинских показаний. И самое главное — не бойтесь обратиться за советом к специалисту по грудному вскармливанию.

© Super.ru

Грудное вскармливание новорождённых

Поначалу новорождённый много спит, а пробуждения определяются чувством голода: на грудном вскармливании ребёнок в первый месяц жизни может просыпаться каждые 1–3 часа. В процессе кормления важно следить за техникой — правильно прикладывать, выдерживать паузы, после кормления делать «столбик», то есть держать малыша вертикально 20–30 минут.

«Существует миф, что перед каждым кормлением грудь нужно мыть проточной водой. Нет! Не нужно мыть грудь или соски перед кормлением. Бактерии, которые находятся на поверхности груди, на самом деле помогают развиваться кишечной микрофлоре ребёнка», — Мария Чахнашвили, врач-педиатр.

Как правильно прикладывать ребёнка к груди

© Super.ru

Сначала нужно выбрать удобную позу для кормления. У каждой мамы она своя. Например, поза «колыбелька», когда головка ребёнка на локтевом сгибе маминой руки, а вторая рука мамы под попой малыша. Но можно кормить и лёжа на боку, и лёжа на спине, когда ребёнок лежит на животе у матери. Самое главное — голова, шея и спина малыша должны находиться на одной линии.

Следующий этап — помочь малышу широко открыть ротик, коснувшись его нижней губы или подбородка, либо можно погладить по щёчке ребёнка. После этого мама вкладывает грудь в ротик ребёнку, направляя сосок к нёбу малыша. Важно, чтобы ребёнок захватил целиком сосок с ареолой. При этом малыша нужно держать максимально близко к груди, чтобы ему не приходилось вытягивать шею.

Признаки правильного захвата груди — это ротик у малыша открыт, нижняя губа вывернута немножко наружу, над верхней губой не видно ареолы, подбородочек прижат к груди матери. Если вдруг ребёнок неправильно взял захват, мама это почувствует — будет больно или неудобно. Либо случится неэффективное сосание, когда малыш сосёт, но не глотает. Тогда нужно аккуратно забрать грудь и снова дать.

Во время кормления важно чередовать стороны. То есть если мама кормит двумя молочными железами, в следующее кормление нужно давать ту грудь, на которой закончился процесс в прошлый раз.

Прикорм при грудном вскармливании

Средний возраст введения прикорма при грудном вскармливании — между 4 и 6 месяцами. Врач-педиатр Мария Чахнашвили отмечает, что существуют признаки (пусть и необязательные) готовности ребёнка к прикорму: например, наличие одного зуба, умение сидеть. Однако основной предпосылкой к тому, что ребёнок готов к введению прикорма, — это наличие пищевого интереса. То есть, когда ребёнок начинает следить за тем, что мама ест, когда начинает тянуться к какому-то продукту или блюду.

В первую очередь в рацион включают овощи — кабачок, брокколи или цветную капусту. Сначала вводится строго один продукт, который дают в районе 12 дня — для формирования будущего обеда. Далее необходимо следить за появлением возможных аллергических реакций. При их отсутствии на четвёртый день можно добавить второй продукт. Когда мы ввели 3 овоща, следующим этапом идёт введение фруктового прикорма и формирование полдника (условно в 16:00).

Третьим этапом вводится либо каша, либо мясо — зависит от веса малыша. Если он маловесный, то мы формируем завтрак (каша в 9 утра). Если ребёнок хорошо набирает вес, то кашу можно добавить попозже, а на данном этапе предложить мясо. Потом постепенно расширяется ассортимент овощей и фруктов, затем вводится творог, желток, рыба и так далее. Таким образом, введение прикорма при грудном вскармливании — это длительный процесс.

«Как правило, на грудном вскармливании дети имеют хороший аппетит. Начало нарушений аппетита у детей закладывается на первом году жизни с началом введения прикорма. Дети зачастую отвергают новую пищу, не похожую по вкусу на грудное молоко. В этом случае родители нередко прибегают к насильственному кормлению. Естественно, что это вызывает сопротивление. Повторение такой процедуры быстро вызывает отвращение к еде», — Мария Чахнашвили, врач-педиатр.

Советы по уходу за грудью при грудном вскармливании

Грудное вскармливание требует особого ухода за грудью, чтобы избежать различных проблем и обеспечить комфортное кормление как для мамы, так и для малыша. Вот несколько рекомендаций, которые помогут в этот важный период.

© Super.ru

Выбор белья

Правильный бюстгальтер должен быть удобным, из натуральных материалов, с мягкими швами (в идеале — бесшовные модели), без косточек и с широкими лямками. Лучшее решение — приобрести специальное бельё для кормящих матерей, которое обеспечивает необходимую поддержку груди, предотвращая её провисание.

Гигиена груди

Рекомендуется мыть грудь обычной водой без мыла, так как агрессивные моющие средства могут пересушивать кожу и вызывать раздражение. После каждого кормления можно слегка смазывать соски грудным молоком, так как оно действует как естественный увлажняющий крем.

Профилактика трещин и раздражений

Чтобы предотвратить эти проблемы, можно использовать специальные увлажняющие средства для сосков. После кормления регулярно устраивайте для груди воздушные ванны, оставляя её открытой на 10–15 минут.

Использование вкладышей

Если вы используете специальные прокладки для груди, меняйте их своевременно. Влажные вкладыши создают благоприятную среду для размножения бактерий и могут вызвать раздражение на коже.

Вопросы и ответы

Super также попросил врача-педиатра Марию Чахнашвили ответить на самые популярные вопросы женщин, с которыми она сталкивалась. Эксперт развенчала некоторые мифы относительно грудного вскармливания.

Миф 1. Если женщина не начала кормить ребёнка в роддоме или сделала перерыв позже, восстановить лактацию будет невозможно.

В большинстве случаев лактацию вернуть можно даже спустя несколько месяцев после её прекращения, пусть даже не в полном объёме. В зависимости от того, сколько времени прошло с момента прекращения лактации и каковы были для этого причины, может отличаться время релактации и её нюансы. Но общие принципы по восстановлению достаточного количества грудного молока существуют.

© Super.ru

Миф 2. Увеличить количество молока можно, если пить много чая со сгущёнкой.

Нет! Это миф, который существовал много лет и на котором воспитывали ещё наших мам. Чай со сгущёнкой, как и чай с молоком, не обладают лактогонным свойством и не влияют на увеличение количества молока. А вот негативное влияние на здоровье малыша сгущёнка может оказывать, так как она в своём составе имеет консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса и другие химические вещества, которые легко проникают в грудное молоко.

Миф 3. После ГВ грудь теряет форму.

Мастоптоз (изменение формы груди) частично определяется наследственными факторами — эластичностью кожи, плотностью груди (соотношение лёгкого жира к тяжёлым железам). Факторами риска для развития мастоптоза являются возраст, периоды набора/снижения массы тела более чем на 20 кг, высокий индекс массы тела, большие размеры чашечек используемых бюстгальтеров, количество беременностей и курение. Связи развития обвисания груди с наличием и продолжительностью грудного вскармливания нет. Кроме того, мастоптоз усиливается с каждой беременностью, а курение усиливает мастоптоз в послеродовом периоде, это связано с тем, что оно уничтожает поддерживающий грудь эластин.

Миф 4. Нельзя кормить ребёнка грудью, если мама заболела.

Самые частые инфекционные заболевания — простуды (ОРВИ) и кишечные инфекции — не являются противопоказанием для грудного вскармливания. Мама, находясь в близком контакте с ребёнком, конечно, может заразить его, но возбудители этих заболеваний не передаются через молоко, и заразной мама обычно становится за несколько часов (а то и за сутки) до появления у неё первых симптомов.

Поэтому единственной мерой профилактики является соблюдение личной гигиены. Исключением является грипп А (до нормализации температуры), герпетические высыпания на молочной железе, активная форма туберкулёза и ВИЧ.