Эксперт рассказал, кто сдает ЕГЭ лучше всех

Участие в олимпиадах помогает школьникам развивать творческое мышление и лучше сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

«Роль олимпиад выходит далеко за рамки льгот при поступлении в университет. В первую очередь они помогают в мотивации и пробуждении интереса к тому или иному предмету. Творческое мышление и возможность увидеть нестандартный ход решения пригодится даже тем, кто не дошел до диплома. Исследования Центра педагогического мастерства показывают, что участники олимпиад лучше сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ), причем даже те ребята, которые не дошли до дипломов финального этапа. Также, если хочется не просто получить свои дежурные 60 баллов, а решать последние задачи ЕГЭ и конкурировать за хороший вуз, то развитое олимпиадное мышление как раз пригодится», – сказал Ященко.

Он отметил, что интеллектуальные соревнования также учат ребят смотреть на задачи с нестандартной стороны.

«Зачастую бывает так, что у ребенка предмет в школе не идет, кажется скучным и неинтересным, но на олимпиаде человек видит яркую задачу и понимает – это «его», – пояснил Ященко.

Как рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента образования и науки, в этом учебном году участниками Всероссийской олимпиады стали более 500 тыс. московских школьников. В финале соревнования они завоевали 1 тыс. 863 дипломов. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила учеников и отметила их победы на Всероссийской олимпиаде. Кроме того, в этом году для победителей и призеров состязаний в музее-заповеднике «Царицыно» организовали специальный фестиваль. Помимо школьников, участие в праздновании также приняли педагоги и тренеры олимпиадных команд Москвы, – всего около 2,5 тыс. человек.

В свою очередь, директор Центра педагогического мастерства Артем Шишов добавил, что в этом году праздник для лауреатов соревнований прошел в новом формате IQ-пикника.