Как облегчить аллергию на пыльцу у ребенка

Аллергия на пыльцу растений (поллиноз) — это распространенное сезонное заболевание, которое может серьезно омрачить времяпрепровождение ребенка в долгожданные теплые дни весной и летом. Советами, как облегчить течение поллиноза у детей, с «Газетой.Ru» поделился врач — аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиника» для детей Никита Головин.

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«Поллиноз (аллергия на пыльцу) встречается у 30–40% людей в различных странах. Пыльца амброзии, березы, злаковых трав и других растений способна вызывать различные симптомы: насморк, заложенность носа, кашель, зуд и жжение в глазах, слезотечение, чихание, а в тяжелых случаях — одышку и приступы астмы. Важно понимать, что аллергия — это иммунная реакция организма на пыльцу, и ее симптомы могут проявляться по-разному у разных детей», — рассказал Головин.

Чтобы облегчить состояние ребенка и снизить его контакт с аллергеном, врач поделился наиболее эффективными методами.

«Первым шагом в борьбе с аллергией является информированность. Существуют специальные сайты и приложения, которые предоставляют прогноз концентрации пыльцы в воздухе. Старайтесь избегать прогулок и активных игр на улице в периоды, когда уровень пыльцы особенно высок», — отметил он.

Пыльца легко проникает в помещения через открытые окна и двери. Особенно важно закрывать окна в утренние и вечерние часы, когда концентрация пыльцы наиболее высока. Используйте кондиционер с фильтром, чтобы обеспечить приток свежего воздуха без аллергенов, посоветовал врач.

Пыльца имеет свойство оседать на поверхностях, поэтому регулярная влажная уборка — важная часть профилактики аллергии. Используйте моющие средства, которые не содержат агрессивных химических веществ, чтобы избежать дополнительного раздражения кожи и дыхательных путей.

«Пыльца может оседать на одежде и постельном белье. Регулярно стирайте вещи ребенка в горячей воде (не менее 60 градусов Цельсия) и сушите их в сушильной машине. Это поможет удалить аллергены и предотвратить их распространение», — сказал медик.

Гипоаллергенная диета также может быть рекомендована врачом для снижения общего количества аллергенов, поступающих в организм. Она подразумевает исключение продуктов, которые могут вызывать аллергические реакции или усугублять симптомы аллергии.

«Некоторые добавки, такие как витамин С, D и цинк, могут помочь укрепить иммунную систему и снизить реакцию организма на аллергены. Однако перед началом приема любых добавок обязательно проконсультируйтесь с врачом», — предостерег врач.

Если симптомы аллергии не удается контролировать с помощью вышеуказанных мер, врач может назначить антигистаминные препараты. Они помогут уменьшить зуд, насморк и другие проявления аллергии. В тяжелых случаях могут быть назначены гормональные спреи для носа или глазные капли.

«Носовые фильтры могут задерживать часть пыльцы и других аллергенов, снижая их попадание в дыхательные пути. Это может привести к уменьшению симптомов поллиноза, таких как чихание, зуд и заложенность носа, но они не влияют на симптомы конъюнктивита (зуд глаз, слезотечение). Эффективность фильтров зависит от их типа, размера пор и правильности использования», — рассказал он.

Также врач посоветовал обратить внимание на такой метод лечения аллергии на пыльцу, как аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Принцип действия АСИТ заключается во введении в организм ребенка малых доз аллергена, которые постепенно увеличиваются. Это помогает иммунной системе адаптироваться и снизить реакцию на аллерген. Процедура проводится до начала цветения, чтобы организм успел привыкнуть к аллергенам, и в разгар сезона цветения реакция на них была минимальной.