Как российские выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку

Российские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку. Согласно опросам, этот экзамен будущие абитуриенты считают самым сложным. Кто-то накануне ходит в церковь, кто-то не моет голову, а кто-то кладет под пятку монету. Какие еще приметы у выпускников, узнала корреспондент «МИР 24 Анастасия Лиходедова.

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Убирают все лишнее из карманов и последний раз желают друг другу удачи. В своих знаниях большинство выпускников уверены, но на удачу все равно надеются.

«Я сходила в церковь на всякий случай», — призналась выпускница.

«Секрет - просто позитивные мысли, что я точно все сдам, потому что я уверена в себе», — отметила школьница.

«Из-за русского я переживаю больше всего. Я два года за него переживал, и вот пришел момент, когда мои переживания либо оправдаются, либо нет», — считает выпускник.

Учеников проверяли металлоискателем. В каждом классе по два организатора, которые наблюдают за экзаменом. Стоят камеры с искусственным интеллектом. Нейросети помогут наблюдателям быстрее определять нарушителей.

Олеся Скворцова, заместитель директора по контролю качества образования ГБОУ школы № 1409:

«В каждой аудитории находятся две камеры, и сразу же трансляция идет в прямом эфире. И в нашем штабе можно видеть, что происходит в каждой аудитории».

В этом году в пунктах сдачи экзамена впервые разместили QR-коды, с помощью которых ученики или родители могут подать на апелляцию после объявления результатов или отправить жалобу прямо во время ЕГЭ в Рособрнадзор. Руководитель ведомства лично проконтролировал процесс сдачи экзамена.

Анзор Музаев, руководитель Рособрнадзора:

«По итогам первого дня экзамена, 23 мая, у нас было шесть обращений, по итогам математики у нас было 16 обращений».

Русский — самый сложный для учеников сельских школ в Кабардино-Балкарии. На подготовку выезжали в Нальчик.

Джамбулат Джибилов, выпускник:

«Все готовились целый год. Я считаю, что русский язык — это один из самых главных предметов, он нужен везде, как для грамотности, так и для поступления в вузы».

В Санкт-Петербурге для сдачи ЕГЭ открыли 366 пунктов. Так много не выделяют больше ни под какой экзамен. А выпускников встречали представители родительского комитета. Мамы и папы внимательно следят за процедурой досмотра, а еще просто поддерживали.

«Достаточно интересно смотреть и наблюдать за процедурой, за корректностью. Во-вторых, у меня двое детей, мне хочется узнать весь процесс изнутри, чтобы по том рассказать им, поддержать в нужный момент», — отметила представитель Родительского комитета Татьяна Костенко

Единый государственный экзамен по русскому языку — один из двух обязательных. Чтобы получить аттестат, нужно набрать минимум 24 балла. Экзамен состоит из двух частей. Первая состоит из заданий с кратким ответом.

Задания по орфографии, орфоэпии, пунктуации, лексике и грамматике - так выглядит экзаменационная работа по русскому языку. Вот одно из заданий: в одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ее и запишите слово правильно. Итак: золоченые купола, поезжай вперед, с повидлой - и дальше можно не читать. Ошибка найдена. Правильно, конечно же, с повидлом.

Во второй части школьники выполняют задание с развернутым ответом - пишут сочинение. Главное здесь — логика. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество слов в сочинении: теперь минимум сто.