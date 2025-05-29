Известный психолог назвала российских богачей «старыми козлами». Все дело — в их молодых женах

Популярный интернет-психолог Вероника Степанова крепко выразилась в отношении богатых русских мужчин. По ее словам, из них не получается крепких семьянинов.

Популярный и скандальный интернет-психолог Вероника Степанова называла российских богачей, женатых на девушках намного младше, «старыми козлами». Их подход е браку она охарактеризовала как «семья напрокат».

Свое мнение Степанова опубликовала в личном Telegram-канале. Она сразу заявила, что иностранцы более верные. «Обнаружила любопытную штуку, несколько печальную, но все же любопытную: русские богатые мужики, в значительно большей степени склонны к разводу, нежели иностранцы», — написала психолог.

Она рассказала, что находится в Турции, где «где возрастные дядьки отдыхают с молодой (второй, третьей, четвертой) по счету беременной женой и новорожденными детьми». По словам Степановой, это массовое явление, которое «приобретает пугающий характер».

«Первая мысль при виде “молодого отца” — зачем? — продолжает психолог. — Зачем тебе опять все это? Беременность и роды твоей очередной партнерши, газики, бессонные ночи с орущим и болеющим младенцем, гуляние по парку с коляской, детские площадки, срыгивание на плечо, памперсы, соски, детское питание, садики, школы, прыщавые подростки, а затем все заново по кругу. Ведь совершенно очевидно, что всему свое время. У тебя все это сто раз было. Зачем тебе это?»

При этом Степанова попробовала представить себя на месте этих мужчин и честно призналась: у нее сейчас на грудного ребенка не хватило бы сил. «И не пи**и, старый козел, что они у тебя есть», — обратилась она к собирательному образу богатого русского отдыхающего с очередной женой.

При этом психолог не стала скрывать: эти мужчины раздражают ее по определенным причинам. Они как бы показывают ей, что «ты старая, а мужчины любят молодых», «в жизни нет гарантий, и твоих дочерей могут променять на помоложе», «семья — больше не социальная ценность и не надежная крепость», «женщина — это быстроустаревающая вещь».

В конце Вероника Степанова напомнила, что Россия — одна из стран-лидеров по количеству разводов.