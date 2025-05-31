Ученые выяснили, зачем нужно петь колыбельные для младенцев

Колыбельная — древнее, распространенное и, кажется, забываемое в Западном мире явление. Новое исследование, вышедшее в Child Development, подтверждает, что пение — простой, безопасный и бесплатный метод улучшения психического состояния младенцев. А всем известно, что хорошее настроение малышей связано с повышение качества жизни для всей семьи. Открытие также объясняет появление этой музыкальной традиции у родителей.

© Naukatv.ru

«Пение доступно каждому, и многие семьи это делают. Эта простая практика реально улучшает здоровье младенцев», — говорит Юн Чо из Йельского университета, один из авторов исследования.

В исследовании участвовали 110 родителей с младенцами до 4 месяцев. Их разделили на две группы: одна получала задания часто петь. Родители специально обучались колыбельным. Чаще всего песни стали использовать, чтобы успокоить капризничающих детей.

«Мы не говорили родителям об этом, но именно так онииспользовали пение. Пение эффективно успокаивает младенцев, и это стало заметно родителям», — отмечает руководитель исследования Самуэль Мер.

Главный вывод — частое пение улучшает настроение и состояние младенцев (по сравнению с контрольной группой) систематически, а не временно. Хотя настроение родителей не изменилось, долгосрочные эффекты для состояние семьи очевидны.

Предыдущая работа авторов показала, что детская музыка универсальна и понятна людям разных культур.