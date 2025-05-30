Опрос показал, как часто родители оформляют страховку на ребенка

Каждый второй россиянин оформляет страховой полис на ребенка, чтобы защитить от возможных инцидентов, таких как травмы, болезни или несчастные случаи. При этом более половины из них приобретают специальные полисы для туристов на время поездки, а каждый пятый - страхует детей от травм на время проведения спортивных соревнований. Об этом свидетельствуют данные опроса (есть в распоряжении ТАСС) проведенного "Сберстрахованием" совместно с "Rambler&Co".

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По данным опроса, каждый четвертый ребенок (25%) в период летних каникул отправится к близким родственникам в деревню или в другой город, каждый пятый (20%) - в семейное путешествие, 11% детей поедут в детский лагерь, 6% - на спортивные сборы, 4% - в специализированный образовательный лагерь, а 34% детей останутся дома.

Аналитики выяснили, что 34% респондентов волнуются о достаточном уровне безопасности и контроля в месте отдыха, отправляя детей в самостоятельные поездки. Каждый пятый родитель (20%) переживает о травмах во время путешествия, 19% волнуются о болезнях или плохом самочувствии детей. При этом 18% опрошенных россиян переживают, что дети попадут в плохую кампанию и обзаведутся вредными привычками. Также 5% респондентов беспокоят вопросы социализации детей в новом коллективе и неудачи в поиске друзей, а 4% переживают о возможной потере ребенком телефона, денег или других ценных вещей.

Среди преимуществ таких поездок более трети (34%) опрошенных родителей отмечают развитие у ребенка самостоятельности и ответственности, 21% - отметили новые знакомства и социализацию, столько же - опыт и впечатления, для 17% важно получение новых навыков и знаний, а 7% указали на ценность развития лидерских качеств и командную работу.

По данным "Сберстрахования", с начала года в компании застраховали 331 тыс. детей по программам защиты от несчастных случаев, спортивных травм, укусов клещей и инцидентов в путешествиях, что на 36% больше, чем за период январь - май 2024 года. При этом 92% полисов, оформленных для несовершеннолетних, пришлась на программу спортивной защиты, которая предусматривает компенсацию при травмах, полученных во время занятий спортом, соревнований и в бытовых ситуациях. Полисы для путешественников составили 5% от всех договоров страхования, а полисы защиты детей от несчастных случаев составили 3%.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 22 мая 2025 года, охват составил 92 540 интернет-пользователей.