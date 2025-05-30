Родители ответили, какой профессиональный выбор ребенка они поддержат

Всего 14% родителей готовы принять любой профессиональный выбор ребенка, чаще всего россияне не хотят, чтобы их дети работали дворниками, уборщиками, продавцами и блогерами. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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В открытом опросе приняли участие 1 600 матерей и отцов из всех округов страны.

«14% опрошенных заявили, что примут любой профессиональный выбор ребенка. За 5 лет количество понимающих родителей выросло (в 2020 году таковых было лишь 8%)», — говорится в итогах исследования.

При этом 8% россиян категорически не хотят, чтобы их дети работали дворниками. Еще по 5% больше всего опасаются, что их наследники станут уборщиками или продавцами, также у 5% родителей в стоп-листе военные специальности. По 4% родителей отвергают профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста.

Кроме того, 3% респондентов всерьез беспокоит перспектива того, что их ребенок может стать блогером. Еще 3% не примут профессию учителя. По 2% не хотели бы, чтобы их дети работали официантами, грузчиками, курьерами или водителями. Также по 2% родителей выступили против офисных позиций: юристов, бухгалтеров или менеджеров различных специализаций.

Отмечается, что отцы чаще, чем матери, опасаются, что их дети пополнят ряды чиновников. Россиянки, в свою очередь, больше тревожатся, что ребенок станет уборщиком, продавцом, медиком или блогером.