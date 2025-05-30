МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в почти 2 тыс. детских лагерях

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. МЧС России проверило детские лагеря на соответствие требованиям пожарной безопасности и выявило недостатки в 2 тыс. из них. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Весь май на объектах отдыха и оздоровления детей проходили надзорно-профилактические мероприятия. Предписания органов госпожнадзора действуют в отношении почти двух тысяч лагерей. Устранять недостатки обязаны администрации объектов", - привели в пресс-службе слова главы МЧС Александра Куренкова.

В министерстве добавили, что под внеплановые проверки попали лагеря, которые граничат с лесами. В местах отдыха детей, удаленных от пожарно-спасательных подразделений, создаются добровольные пожарные дружины.