В России потребовали проверить, как Лабубу влияет на психику детей

Кукла Лабубу, которая в последнее время стала очень популярной среди детей и взрослых, должна быть проверена специалистами Российской академии образования (РАО) с точки зрения ее влияния на детскую психику. Такое мнение ТАСС высказал эпидемиолог, заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко.

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«У нас в РАО создан специальный совет, где педагоги оценивают состояние игрушек с точки зрения их влияния на психику ребенка. И вот если этого одобрения не было, то эти игрушки нужно запрещать», — сказал Онищенко.

Он также отметил тенденцию, что современные дети все больше интересуются необычными, а порой и страшными игрушками.

Лабубу - пушистая кукла с похожими на заячьи ушами. Ее придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн. В 2015 году он начал серию рассказов The Monsters, на которую сильное влияние оказала скандинавская мифология. В 2019 году Лун Цзяшэн заключил соглашение с китайской компанией по производству игрушек Pop Mart, которая стала производить куклы на тему его героев. Персонаж Лабубу быстро приобрел огромную популярность. Куклу выпускают более чем в 300 вариантах разных цветов, форм и размеров.

Такие игрушки стали предметом собирательства. Коллекционные варианты часто продаются в закрытых коробках, и нельзя выбрать, например, цвет, что добавляет элемент неожиданности.