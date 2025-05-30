Музаев назвал жалобы на ЕГЭ по профильной математике «традиционными»

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал "традиционными" обращения школьников и родителей, которые жалуются на сложность ЕГЭ по профильной математике.

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Ранее ряд Telegram-каналов писал о жалобах родителей - наблюдателей на ЕГЭ о том, что некоторые задания на экзамене по профильной математике в ряде регионов были на уровне математических олимпиад, а не школьного экзамена.

«Профильная математика, заходите в поисковик, находите "скандал 2024 год", ученики обсуждают сложность профильной математики. Вбиваем 2023 или 2022 год - все рассказывают то же самое. Это традиционно, что после сдачи профильной математики в социальных сетях дети рассказывают о своих ощущениях», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Музаев предложил вернуться к этому вопросу, когда все получат результаты по математике.

«Тоже зайдите в поисковики прошлых лет - после жалоб мы видим восторги участников от полученных баллов, они говорят, что несмотря на сложность математики этого года, они все-таки справились и получили высокий балл. Я надеюсь, в этом году будет то же самое», — подытожил глава Рособрнадзора.

Основной период ЕГЭ начался 23 мая с экзаменов по литературе, химии и истории. Затем 27 мая прошли экзамены по математике базового и профильного уровней. 30 мая стартовал экзамен по русскому языку. Далее 2 июня пройдет ЕГЭ по обществознанию и физике, 5 июня - по биологии, географии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 10-11 июня - по информатике и устной части ЕГЭ по иностранным языкам. С 16 по 23 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов, 3 и 4 июля - дни для пересдач выпускниками одного из предметов по их выбору. Всего на участие в экзаменах в основной период зарегистрировано около 712 тысяч человек, в том числе более 637 выпускников текущего года.