Как мультфильмы влияют на развитие детей

Мультфильмы помогают ребенку развиваться, если взрослые правильно выбирают подходящие сюжеты и контролируют время у экрана. «ФедералПресс» объясняет, какие мультфильмы полезны и сколько времени детям стоит их смотреть. Своим мнением поделилась психолог и лектор Общества «Знание» Анастасия Хищенко.

© Кадр из мультфильма

«Мультфильмы могут научить ребенка сопереживать, решать конфликты и понимать, что такое доброта и дружба. Они становятся частью воспитания, но важно, чтобы контент соответствовал возрасту», – подчеркнула специалист.

Как пояснила Хищенко, особенно полезны те истории, где герои проходят через трудности и находят решения.

«Важно, чтобы ребенок видел на экране не просто яркие картинки, а понятные ситуации, с которыми он может себя ассоциировать», — отметила она.

По мнению психолога, советские мультфильмы до сих пор остаются примером доброго и качественного контента. Там нет чрезмерной динамики и агрессии, а ценности – простые и понятные. Однако есть исключения: некоторые сюжеты уже устарели, а отдельные персонажи подают спорные примеры поведения.

Эксперт также напомнила, что важно учитывать возрастные нормы по времени просмотра. Детям до трех лет рекомендуют не более 15–20 минут в день, дошкольникам – до 40 минут, школьникам – не более двух часов с перерывами.

В заключение Хищенко подчеркнула, что мультфильмы не должны заменять прогулки, игры и общение. Важно обсуждать с ребенком, что он посмотрел, это помогает лучше усвоить информацию и укрепить доверие между родителями и детьми.