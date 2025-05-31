Период сдачи экзаменов – в разгаре: выпускники школ в ближайшие недели сдают ЕГЭ, студентам предстоит сессия. Психотерапевт дал учащимся совет – как провести день перед экзаменом, чтобы все ложилось максимально успешно.

© Сибмеда

Самая важный совет – закрыть учебник в 15:00 за день до экзамена и постараться отпустить ситуацию. Оставшийся день лучше посвятить любимым занятиям: сходить в кино с друзьями, покататься на велосипеде, съесть мороженое. Вечером стоит лечь пораньше спать, чтобы проснуться отдохнувшим и в хорошем настроении.

Чем дольше человек находится в состоянии панического страха, что он что-то не выучил, тем менее перспективной будет его работоспособность на экзамене, – объяснил эксперт телеканала «Доктор», психотерапевт, д.м.н., зав. кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрей Шмилович.

По словам эксперта, есть две категории вещей. Первая – это уровень знаний, а вторая – умение сдавать экзамен. Необходимо научиться идти на экзамен без паники – уметь подготовить свою психику. Если человек из всего пула вопросов выучил не так много, а остальные, как ему кажется, он не знает, это еще не значит, что экзамен будет провален. Если учащийся готов психологически, и выходит на экзамен даже с минимумом подготовленных вопросов, у него есть шансы сдать на высокую оценку.