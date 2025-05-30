Эксперты дали совет, как помочь детям провести каникулы с пользой

Детям в первый месяц каникул важно полностью отдохнуть. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

«Восполнение ресурсов во время каникул – это хорошая подготовка к новому учебному году. Свежий воздух, солнце, спортивные игры с друзьями – все это улучшает самочувствие, заряжает энергией перед новым учебным годом», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с июля необходимо включить в расписание чтение книг и освоение новых навыков по интересам, таким как программирование, рисование, кулинария. В августе можно начать повторять школьную программу, уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что школьникам в летний период необходимо спать не менее девяти часов в сутки и проводить время с семьей и друзьями. Важно также ограничить использование гаджетов до двух часов в день.