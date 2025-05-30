Родители рассказали, как относятся к банковским картам для детей

Родители считают, что средний возраст, с которого можно давать ребенку банковскую карту, - 11 лет. При этом более чем у 50% детей в возрасте от 7 до 11 лет есть доступ к банковской карте - это дополнительная карта, оформленная к счету родителей. Чаще всего дети самостоятельно платят картой за перекусы, школьные обеды, проезд и даже игрушки, говорится в опросе Национальной системы платежных крат (НСПК) (материалы есть в распоряжении ТАСС).

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По данным опроса, каждый пятый родитель сталкивался с проблемами: от утери карты ребенком до случайных подписок и кражи средств.

При этом у 92% родителей младшие школьники играют в мобильные игры, у 77% у детей есть личные смартфоны или планшеты. А у пятой части родителей дети могут самостоятельно оплачивать покупки в играх.

Одними из ключевых финансовых рисков, с которыми могут столкнуться дети и которых опасаются родители, являются фальшивые аккаунты блогеров в соцсетях, поддельные сайты, приложения и акции, отмечается в опросе НСПК.

Кроме того, 80% родителей стараются обучать детей обращению с деньгами, чаще всего они объясняют это "на пальцах". Также по мнению большинства родителей (74%), детей нужно обучать финансовой грамотности уже с начальной школы. Каждый третий родитель поддерживает идею отдельного предмета, а каждый четвертый - надеется на участие финансовых организаций в школьном обучении.

В опросе приняли участие 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах России и имеющих банковские карты.