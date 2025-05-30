Как заставить ребенка поесть: шесть вариантов детского меню

Если для взрослых поход в ресторан — это приятная возможность попробовать что-то новое и что-то изысканное, то для детей — это, в первую очередь, не самая радостная необходимость вести себя хорошо. На помощь приходит еда: топ-5 любимых блюд практически у всех детей одинаковый.

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Uhvat

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Для самых консервативно настроенных — куриные котлетки с пюре и зелёным горошком и салат «Светофор». Для любителей традиционных «заморских» блюд — пицца «Маргарита» и бургер с картошкой фри. А те, кто любит эксперименты, смогут оценить пасту птитим с моцареллой и сосиски в хрустящем тесте на палочке. Блинчики с клубникой и сырники с мороженым объединят все три группы юных гурманов.

«Китайская грамота»

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Настало время узнать ребёнку, что в мире существуют разные виды пельмешек. Гастроурок можно начать с китайского супчика с вонтонами и разноцветных димсамов — с говядиной или курицей. В качестве вознаграждения за прилежное поглощение нового материала — гонконгская вафля. Перед таким десертом не устоит даже взрослый, особенно если в качестве топпинга — мороженое, дольки банана и клубники, маршмеллоу и безе на палочках.

Senti Menti

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На одной чаше весов — мини-пицца «Маргарита», на другой — спагетти (скажите ребёнку, что это макароны) с сыром. Кажется, это первый серьёзный выбор, который приходится делать человеку (пока ещё маленькому). Принимать подобное решение определённо проще не на голодный желудок, а съев тарелку куриного супа с лапшой. А ещё стоит прикинуть, к какому блюду больше подходят огуречные палочки.

Dizengof/99

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Что общего у мороженого и наггетсов? Как минимум, они входят во всем известный список любимых блюд детей. Как максимум — их можно совместить, воткнув в наггетс палочку и представив, что это эскимо. Перспектива съесть «куриное мороженое» вдохновит и на куриный суп с фрикадельками, и на макароны с сыром. Что ж, за хороший аппетит и поведение ещё и шарик настоящего пломбира полагается.

«Цыцыла»

Грузинское застолье — это всегда большая компания, которая редко обходится без детей. И пусть местная кухня известна разнообразием специй и ярких вкусов, все рецепты легко адаптировать под юных дегустаторов. Свежие овощи — в виде салата или палочек — обязательная программа. Впрочем, как и борщ. А на второе — конечно, шашлык (куриный) и мини-хачапури («Коккорик» или «Аджарик»). Завершаем трапезу — наконец-то! — чурчхеллой и орешками со сгущёнкой.

«Московское небо»

«Хочу, как взрослые», — такое искреннее желание обязательно вдохновит ребёнка и на салат «Дядя Цезарь», и на рыбные котлеты «от тёти Щуки». Блюда с ещё более «взрослыми» названиями вроде пасты болоньезе, птитима с сыром чеддер и куриных стрипсов окончательно убедят малыша в том, что если хорошо есть, он вырастет быстрее. А потому даже супчики «Кококо» и «Ёжики» не покажутся капризному гурману чем-то слишком «детским».