Пять идей, как отметить День защиты детей

Совсем скоро будет отмечаться День защиты детей, который для большинства российских школьников станет первым днем летних каникул. За три месяца беззаботных игр можно позабыть половину школьной программы.

Чтобы встретить следующий учебный год во всеоружии, между развлечениями не забудьте посетить специальные детские музейные программы, на которых можно узнать немало нового.

Московский детский фестиваль искусств "Небо"

В парке "Музеон" стартует масштабный детский фестиваль, объединяющий театры из Москвы и регионов России. На 12 площадках состоится свыше 90 событий: премьеры, детские оперы, спектакли в жанре фантастики и пантомимы, социальный цирк, инклюзивные постановки и мастер-классы.

Профессиональные артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов 31 мая и 1 июня будут погружать детей в мир искусства. В "Зеленой школе" детей научат творить из старых пленок на мастер-классе "Облакометрия". А на Главной сцене пройдет премьера спектакля "Айболит спешит на помощь" от режиссера Алексея Франдетти.

Исторический музей

Экскурсия "В некотором царстве, в Московском государстве" познакомит детей с ролью царя, его семьей, помощниками и символами власти. Сказки А.С. Пушкина помогут погрузиться в атмосферу прошлого. В парадных сенях ребята рассмотрят "Родословное древо государей российских" и узнают различия между княжескими, царскими и императорскими нарядами, а также сделают аппликации с царскими регалиями.

Выставка "Сказочные образы в русской керамике" расскажет об изразцах XVIII-XIX веков, их создании и источниках вдохновения. В конце программы - мастер-класс по росписи собственного изразца. А на занятии "Крестьянская изба" можно узнать много нового о дворянском быте, устройстве дома и назначении его комнат.

Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея и Новые Творческие мастерские запускают проект "Летние городские каникулы 2025". Это увлекательные программы для детей, посвященные русскому искусству. В рамках программы "Затерянный мир" ребята отправятся в фантастическое путешествие по джунглям, познакомятся с дикими животными и создадут собственные образы в технике монотипии.

Программа "Пленники красоты" научит воспринимать мир через призму искусства, работать в жанре этюда и освоить классические художественные приемы. А "Фруктовый рай" вдохновит юных участников на создание ярких натюрмортов, полных цвета, текстуры и настроения.

Музей-заповедник "Царицыно"

В июне в музее-заповеднике "Царицыно" стартуют традиционные двухнедельные детские программы. Два зала Малого дворца на все лето превратятся в уютное творческое пространство, где дети смогут не только играть и заниматься рукоделием, но и устраивать тематические встречи, пить чай и репетировать.

Каждый день ребята будут гулять в парке и работать над собственным проектом. Программа "Археология в Царицыне" под руководством историка Артемия Дановского научит детей вести полевой дневник, реставрировать находки и проводить мини-исследования. В курсе, посвященном дворцовой архитектуре, участники изучат принципы гармоничных пропорций, освоят танец полонез, поучаствуют в поэтических соревнованиях и узнают больше о культуре XVIII века.

Еврейский музей и центр толерантности

В основе летней программы лежит развитие личности ребенка через кросс-дисциплинарный подход и навыки 4К: коммуникацию, коллаборацию, креативность и критическое мышление. Участники познакомятся с разными направлениями современного искусства: от танца, театра и перформанса до музыки, кино, архитектуры и дизайна.

В программу вовлечены художники, искусствоведы, музыканты, дизайнеры и ученые, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свой потенциал в творческой и вдохновляющей атмосфере. Первым делом ребят погрузят в историю Москвы через прогулки, квесты и игры в любимом городе. Материал будут закреплять в лучших столичных музеях, галереях и выставочных пространствах.