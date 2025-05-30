Как детские лагеря в Беларуси подготовились к оздоровительному сезону?

На подготовку летней оздоровительной кампании бюджет Беларуси выделил 70 миллионов рублей. Это почти два миллиарда российских. Как освоили деньги, проверяют работники прокураты, сообщает корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

Состояние пищеблока, благоустройство, исправность пожарной сигнализации — все должно быть безупречно. Этим летом в лагерь «Дружба» под Минском заедет 850 детей.

Виктория Некрасова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательств о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Минской области:

«Укомплектованность профессиональными кадрами, условия проживания, организация воспитательного и образовательного процесса несовершеннолетних, проведение культурно-массовых, спортивных и патриотических мероприятий».

Сумму, выделенную в бюджете, распределили по всем лагерям, их в стране 148. Теперь в здравницах отчитываются за каждый потраченный рубль.

«Мы приобрели пароконвектавтомат, слайсер, обновили электроплиты. Вот, посмотрите…», — сказала директор детского воспитательно-оздоровительного лагеря Ольга Шарко.

Досуг школьников направлен на физическое и интеллектуальное развитие. Тематика этого года — благоустройство и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Мингорисполкома:

«Школьники, которые поедут в лагеря, будут осуществлять уход за братскими могилами и захоронениями, которые находятся в непосредственной близости от лагерей. И, конечно же, будет место работе объединений по интересам. Так, чтобы отдых ребят предполагал и обретение новых полезных навыков».

В этом году путевка в лагерь стоит около 600 белорусских рублей, это 16 тысяч российских. Можно получить и государственную дотацию.