Милонов оценил идею раздельного обучения девочек и мальчиков

Парламентарий поддержал идею раздельного воспитания девочек и мальчиков в России, при этом отметив, что это не надо вводить везде.

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«Я считаю, что это можно и нужно вводить, но не повсеместно. Где-то можно, где-то нет. Обязательного раздельного воспитания быть не должно», — сказал Милонов в беседе с aif.ru.

Депутат сообщил, что положительный опыт, говорящий о том, что раздельное воспитание позволяет повысить эффективность образования, есть на самом деле.

Милонов рассказал, что надо учесть, что есть разные дети, разные подростки, с разными возможностями и талантами. Кому-то лучше учиться раздельно, а для кого-то лучше совместное обучение, добавил депутат.

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