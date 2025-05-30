Учителя, ученики и родители смогут взаимодействовать онлайн

Многофункциональный цифровой сервис в том числе обеспечит защищенное взаимодействие всех участников образовательного процесса - учителей, учеников и родителей. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя внесенные на рассмотрение палаты парламента поправки о создании сервиса.

"В России появится единая цифровая платформа, объединяющая пользователей, бизнес и государство, для этого сегодня были внесены соответствующие поправки в законодательство. <…> Важнейший пункт, который близок мне не только как законодателю, но и как родителю, это интеграция образовательных сервисов для защищенного взаимодействия учителей, учеников и родителей", - отметил Горелкин в Telegram-канале.

Как сообщил в свою очередь глава думского комитета Сергей Боярский, на платформу "переместятся образовательные чаты и сервисы".