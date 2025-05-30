Как подготовились к лету в детских оздоровительных лагерях

По всей России завершились проверки детских оздоровительных лагерей. Чему научили персонал баз отдыха, выяснила корреспондент «МИР 24» Ольга Хасид.

Лагерь «Березка откроет первую летнюю смену. А чтобы отдых прошел комфортно, а главное, безопасно, сотрудники МЧС проверяют все от срока годности огнетушителей до системы оповещения при пожаре.

Что делать в случае возгорания в первую очередь, рассказывают сотрудникам лагерей. Уметь экстренно вывести детей и оказать им помощь должен каждый вожатый.

Александр Ливенцев, начальник отдела надзорной деятельности Волгоградской области:

«С каждым годом руководители учреждений совершенствуют свои знания в области пожарной безопасности. Разрабатывают сами методички, по которым в дальнейшем обучают свой педагогический состав, детей».

Не только в теории, но и на практике отработали действия при пожаре в лагере в Тверской области. По легенде учения, из-за оставленного в розетке электроприбора произошло короткое замыкание, загорелись спальни.

А в Бурятии базы отдыха находятся на особом контроле. В регионе сплошь и рядом природные пожары, а многие лагеря как раз граничат с посадками деревьев. Чтобы предупредить любые возгорания, территорию очищают от сухой травы и мусора. А в местах, где пожарные пункты находятся далеко, создают добровольные дружины и выставляют посты со спецтехникой.

Алексей Романов, старший дознаватель отделения надзорной деятельности ГУ МЧС России по Бурятии:

«Проверяются все без исключения лагеря, не только по пожарной безопасности. На текущий момент в республике уже завершается работа по данному направлению».

Тщательную проверку прошел и детский оздоровительный центр в Калиниградской области. Традиционно это система оповещения, планы эвакуации и запасные выходы, а еще устроили персоналу экзамен на знание работы огнетушителя.

Такие процедуры лагеря обязательно проходят ежегодно. А в этом году сотрудники МЧС планируют приезжать перед каждой сменой не только с проверками. А еще чтобы проводить для детей Дни безопасности с викторинами и конкурсами.