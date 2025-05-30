Депутат Милонов рассказал, как относится к порке детей ремнем

Современные родители все еще используют порку ремнем как метод воспитания, выяснил ВЦИОМ. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что не поддерживает такую меру наказания и добавил, что делать так можно только в «экстраординарных случаях».

«Не хотелось бы понимать и не хотелось бы осознавать, какие это случаи должны быть, чтобы можно было ребенка пороть ремнем. Но слегка как-то дать по попе, если он совсем безобразничает, то может быть и можно. В любом случае — это решение родителей, это решение семьи», — сказал депутат.

Милонов сказал, что лезть в воспитание детей – «не дело государства». Сам депутат не поддерживает порку ремнем, потому что у ребенка может остаться психологическая травма на всю жизнь.

«И это может весьма негативно сказаться на нем в будущем, я лично так не делаю и других не призываю», — заявил он.

Депутат добавил, что детям необходимо давать «правильные ценности» и посоветовал водить их в церковь, музеи, театры, чтобы подрастающее поколение видело «нормальные вещи, а не треш от деградантов в YouTube».

До этого ВЦИОМ поделился результатами опроса о том, как воспитывали россиян и как они воспитывают детей сами. Согласно результатам опроса, силовые методы воспитания остаются популярными у россиян, телесные наказания находятся на четвертом месте. Лишение карманных денег стоит на пятом месте у современных родителей.