«Детям вредят родители»: семейный юрист рассказал «МК» о сложностях современного воспитания

День защиты детей — это важный международный праздник, который отмечается ежегодно 1 июня. Этот день напоминает нам о необходимости заботиться о детях, обеспечивать им безопасность, здоровье и счастливое будущее. В этот день особенно важно обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются дети, и на необходимость их решения. Это может быть борьба с бедностью, обеспечение доступа к образованию, защита прав детей в трудных жизненных ситуациях.

Глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции КПРФ Нина Останина в разговоре с «Дума ТВ» напомнила об истории праздника, рассказала о важности заботы о детях защитников Отечества и законодательном урегулировании насущных вопросов.

День, когда звучит детский смех: история праздника защиты детей

В 1925 году в Женеве состоялась Всемирная конференция, посвященная вопросам благополучия детей. По итогам мероприятия некоторые страны решили учредить День защиты детей. Однако, поскольку на конференции не была определена конкретная дата, государства самостоятельно выбрали дни для празднования.

Я отмечу, что в этом году праздник особенный, потому что самой идее учредить Международный день защиты детей ровно 100 лет. <…> Хотя формально праздник был учрежден только в 1949 году благодаря женщинам. Международная демократическая федерация женщин учредила этот день как единый день защиты детей. И совершенно очевидно, что главное было тогда, в те самые тяжелые послевоенные годы, осознать, что мы должны защитить наше будущее поколение,

объяснила депутат.

По ее мнению, женщины были единодушны в своем желании, однако, не во всех странах этот день считается праздником для детей, а скорее служит напоминанием для правителей о том, что дети нуждаются в защите.

В 1959 году появилась еще одна важная дата, связанная с защитой детей. В этот год Организация Объединенных Наций (ООН) на основе Женевской декларации прав ребенка приняла свою собственную декларацию. В нее были добавлены новые пункты, которых всего десять.

Например, в документе было указано, что права должны признаваться за всеми детьми без исключения и дискриминации по цвету кожи, полу, языку, религии. Также было отмечено, что для полноценного и гармоничного развития детям необходимы любовь и понимание. Кроме того, каждый ребенок имеет право на бесплатное и обязательное образование на начальных этапах.

Забота о детях защитников Отечества и законодательное урегулирование вопросов

Останина напомнила о том, что нынешний год является годом защитника Отечества, в связи с чем перед Государственной Думой стоит прямая задача — позаботиться о детях тех, кто сегодня находится на поле боя.

Тут нельзя не поддержать слова нашего президента, который сказал, что успех спецоперации во многом будет зависеть от того, насколько уверены наши бойцы, что мы здесь защищаем их семьи. Но главные в этих семьях, конечно, дети,

отметила депутат.

По ее словам, одной из первых мер, предпринятых депутатами, стало законодательное закрепление права детей участников специальной военной операции на получение высшего образования.

Она напомнила о том, что закон о квотировании мест в высших учебных заведениях был принят не сразу и не с легкостью: он был принят по требованию Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, и это стало возможным благодаря его политической воле.

Кроме того, по словам Останиной, в первую очередь, необходимо обеспечить право детей из семей участников специальной военной операции на приоритетную запись в дошкольные учреждения, то есть детские сады; также важно гарантировать им право на горячее питание, поскольку на данный момент оно предоставляется только в начальных классах школ за счет бюджетных средств.

Дети из семей участников спецоперации вправе получать горячее питание, независимо от того, в каком классе они учатся,

подчеркнула парламентарий.

Также, по ее словам, необходимо обеспечить детей из семей участников специальной военной операции путевками в детские лагеря.

Вот сейчас эта тема находится на нашем депутатском контроле очень серьезно. Опять-таки, сам Председатель Госдумы взял это под свой контроль,

уточнила Останина.

В заключение она добавила, что депутаты отправляются в поездки по регионам, и их одной из первостепенных целей является тщательная проверка того, смогут ли все дети участников СВО провести каникулы в летнем лагере.