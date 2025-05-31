В Рособрнадзоре прокомментировали отмену ЕГЭ

Ведомство пока не получило ни одного предложения с моделью, способной заменить такой экзамен, сообщил его глава Анзор Музаев.

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Ранее Госдума отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ. Его предлагалось заменить выпускными экзаменами по школьным предметам.

Глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов сообщал, что доработанный документ могут внести в нижнюю палату парламента после окончания экзаменационной кампании. По мнению депутата, «ЕГЭ как термин уже раздражает людей».

В 2025 году Единый государственный экзамен планируют написать свыше 712 тысяч российских школьников. Основной период сдачи стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.