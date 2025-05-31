В Рособрнадзоре прокомментировали отмену ЕГЭ

В Рособрнадзоре заявили о безальтернативности ЕГЭ на данный момент
Ведомство пока не получило ни одного предложения с моделью, способной заменить такой экзамен, сообщил его глава Анзор Музаев.
Ранее Госдума отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ. Его предлагалось заменить выпускными экзаменами по школьным предметам.
Глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов сообщал, что доработанный документ могут внести в нижнюю палату парламента после окончания экзаменационной кампании. По мнению депутата, «ЕГЭ как термин уже раздражает людей».
В 2025 году Единый государственный экзамен планируют написать свыше 712 тысяч российских школьников. Основной период сдачи стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.