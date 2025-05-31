Психолог: в пять лет ребенок должен хотеть отделиться от родителей

В этом возрасте формируется идентичность.

Дошкольник пытается быть самостоятельным.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Идентичность — это понимание своей эксклюзивности и уникальности себя как личности. Когда мы можем простыми словами, одним развёрнутым предложением ответить на вопрос: я какой, я кто? Идентичность тесно связана с самооценкой. Она начинает формироваться, проявляться примерно в возрасте 5-6 лет. 5-6 лет — это тот период, когда ребёнок должен начать хотеть отделяться от родителей. То есть ребёнок в этом возрасте вдруг осознаёт, что он может коммуницировать с внешним миром без посредника, то есть «я» и «внешний мир», «я» и «они». То есть я — ребёнок, уже не часть родителя. Во многих вопросах ребёнок уже сам понимает, что он сам может подойти, сам взять, сам проверить и сам что-то понять. Ощущение, что я сам могу без посредника — это первая ступень формирования идентичности».

Ранее психолог рассказала, что, когда ребёнок рождается, нужно сразу дать его матери. Младенца стоит положить женщине на грудь, тогда он почувствует защиту. Если этого не сделать, сформируется «ранняя травма покинутости».