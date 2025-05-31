Как выбрать идеальный шампунь для ребенка

Выбор детского шампуня — задача ответственная, ведь кожа головы у малышей очень нежная и чувствительная. Неправильно подобранное средство может вызвать раздражение, аллергию и даже испортить настроение во время купания. Чтобы этого избежать, нужно внимательно выбирать шампунь, а как это сделать, нам рассказала врач-косметолог, трихолог, дерматовенеролог Анастасия Волкова.

Что должно быть в детском шампуне

Выбор детского шампуня — это не просто вопрос аромата и упаковки. Кожа головы и волосы малышей существенно отличаются от взрослых: они тоньше, чувствительнее, быстрее реагируют на раздражители. Поэтому подход к детской косметике должен быть особенно бережным. Вот что должно входить в состав детского шампуня, по словам нашего эксперта.

Мягкие моющие компоненты (ПАВы).

«Лучше всего, если в составе будут кокосовые или аминокислотные ПАВы — например, cocamidopropyl betaine, sodium cocoyl glutamate. Они эффективно очищают, но не нарушают липидный барьер кожи», — уточняет косметолог.

Увлажняющие и успокаивающие добавки — экстракт ромашки, пантенол, аллантоин — помогают снять раздражение, увлажнить кожу и сделать волосы мягкими.

Нейтральный уровень pH (около 5,5) — это важно для защиты естественного барьера кожи головы.

Чего в детском шампуне быть не должно

Агрессивные сульфаты (например, SLS, SLES) — они могут вызывать сухость и раздражение.

Отдушки и красители в избытке — яркий цвет и сильный аромат — не всегда признак качества. Чем нейтральнее продукт, тем ниже риск аллергии.

Силиконы, парабены, фталаты.

«Их использование в детской косметике не запрещено, но современные производители стараются избегать таких компонентов в формулах для малышей», — добавляет эксперт.

Каким должен быть хороший детский шампунь

Шампуни для новорожденных должны быть максимально деликатными и не содержать никаких отдушек. Для детей постарше можно выбирать средства с легким ароматом и добавлением натуральных экстрактов. Перед использованием нового шампуня проведите тест на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции. Вот каким должен быть идеальный шампунь:

Без слез — с мягкой формулой, не раздражающей слизистую глаз.

Гипоаллергенный — с пометкой о дерматологическом контроле.

Подходящий по возрасту — младенцам — одно, детям от 3 лет — другое.

Удобный в использовании — с дозатором или мягкой упаковкой.

Можно ли взрослым использовать детский шампунь?

Да, особенно при чувствительной коже головы или в период обострения дерматита. Важно понимать: детский шампунь обладает мягкой моющей способностью, и для взрослых с жирной кожей или укладочными средствами он может не дать полноценного очищения. Это скорее временный или вспомогательный вариант.