Наблюдатели направили несколько сотен замечаний на ЕГЭ по математике

Экзамены по математике базового и профильного уровней прошли во вторник, родители-наблюдатели направили 242 замечания по их проведению. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

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«27 мая прошли экзамены по математике базового и профильного уровней. В этот день на участие в экзаменах было зарегистрировано свыше 641 тысячи человек. В экзаменационных пунктах (ППЭ) присутствовало более 6,7 тысяч наблюдателей из числа родителей. Они направили 242 замечания», — говорится в сообщении.

Всего за первых два экзаменационных дня (23 и 27 мая) от родителей-наблюдателей поступило 357 замечаний.

«В числе отмеченных родителями недостатков были отсутствие помещений для сопровождающих выпускников лиц и медицинских работников, отсутствие мест для хранения личных вещей, металлоискателей на входе, видеонаблюдения в штабе ППЭ, перемещение участников ЕГЭ по ППЭ без сопровождения, нахождение посторонних лиц в ППЭ, отсутствие инструктажа или проведение неполного инструктажа для участников экзамена и другие», — уточнили в Рособрнадзоре.

Отмечается, что региональные органы управления образованием анализируют информацию о замечаниях и принимают меры по устранению нарушений при проведении последующих экзаменов.

Кроме того, во время ЕГЭ по математике в Рособрнадзор продолжали поступать сообщения о нарушениях и сбоях через платформу обратной связи на "Госуслугах". В частности, поступило 16 обращений от участников экзаменов, подтвердились шесть из них.

«Они касались долгого ожидания выхода из аудитории в санитарную комнату, отсутствия увеличения времени выполнения экзаменационной работы для ребенка-инвалида, непредоставления участнику ЕГЭ черновика в ходе экзамена, запрета проносить в аудиторию воду и перекус, а также наличия у участников средства связи, из-за чего они были удалены с экзамена», — указали в ведомстве.

По каждому из этих случаев жалоб проведена работа с региональными министерствами, организаторам даны дополнительные разъяснения, проведение экзаменов в этих пунктах взято на особый контроль.

Расписание ЕГЭ

Основной период ЕГЭ начался 23 мая с экзаменов по литературе, химии и истории. Затем 27 мая прошли экзамены по математике базового и профильного уровней. 30 мая стартовал экзамен по русскому языку. 2 июня пройдет ЕГЭ по обществознанию и физике, 5 июня - по биологии, географии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 10-11 июня - по информатике и устной части ЕГЭ по иностранным языкам. С 16 по 23 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов, 3 и 4 июля - дни для пересдачи выпускниками одного из предметов по их выбору. Всего на участие в экзаменах в основной период зарегистрировано около 712 тыс. человек, в том числе более 637 выпускников 2025 года.