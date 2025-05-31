Почему не стоит запрещать подросткам экспериментировать

Психолог попросила родителей не запрещать подросткам экспериментировать
Стоит ограничить лишь то, что реально опасно для мальчиков и девочек.
С 12 до 14 лет школьники стремятся понять себя.
В этот период у них часто меняется настроение и возникают сложности с самооценкой. Родители должны поддерживать ребёнка, а не осуждать или «высмеивать» его, добавила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.
«Когда мы достигаем возраста 12-14 лет, у подростков в этом периоде абсолютно ещё такие полусформированные и не совсем прозрачные, но внутренние запросы: кто я, что я могу, чего я стою? У них сильно колеблется настроение. У подростков проблемы с самооценкой — по возрасту им положено. Она зависит от того, какие ответы на вопросы они находят. Какой я? Какой я отдельно от родителей? Что я отдельно могу? Часто подростковый бунт и какие-то подростковые решения, когда родители говорят: «В кого ты такой вырос? Не из породы, а в породу», — говорят они с такой злостью. Когда подросток принимает такие решения, что называется «белая ворона», — это тоже имеет отношение именно к его отделению. Это важный период. И если родители не понимают, что нужно помогать искать ответы на эти вопросы, а не губить это, не высмеивать его за это, не пытаться ему запрещать. То есть пытаются ему запрещать экспериментировать. Запрещать можно только то, что опасно, а то, что безопасно, — нужно разрешать».