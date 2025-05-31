Почему не стоит запрещать подросткам экспериментировать

Стоит ограничить лишь то, что реально опасно для мальчиков и девочек.

С 12 до 14 лет школьники стремятся понять себя.

В этот период у них часто меняется настроение и возникают сложности с самооценкой. Родители должны поддерживать ребёнка, а не осуждать или «высмеивать» его, добавила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.