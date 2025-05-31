Куда проще всего поступить по результатам ЕГЭ

Если у вас высокие баллы ЕГЭ, вы можете выбрать любой подходящий вуз. С хорошими оценками легко поступить даже в самые известные университеты. Но что делать, если у одиннадцатиклассника результаты оказались низкими? Логичный вывод: проще поступить на менее популярные факультеты в вузах, не входящих в топ рейтинга.

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Это не значит, что нужно отказываться от мечты стать врачом и выбирать другую профессию. Один из вариантов – найти смежную специальность, а позже переквалифицироваться или перевестись на нужный факультет после третьего курса. Вузы, куда легче поступить, обычно расположены не в центре столицы или ее окрестностях. Возможно, придется ехать в другой город, где конкуренция ниже. Можно рассмотреть очно-заочную или заочную форму обучения, где проходные баллы и стоимость обучения часто ниже для платных мест.

Если результаты ЕГЭ оказались недостаточными для поступления в желаемый вуз, есть другой путь. Можно сначала поступить в колледж, а после его окончания продолжить обучение в университете, сдав внутренние экзамены. В средних специальных учебных заведениях конкуренция ниже, чем в вузах.

Однако есть риск потерять год, хотя некоторые университеты предлагают сокращенные программы для выпускников колледжей. Также стоит учитывать, что диплом колледжа может быть принят только в определенном вузе, поэтому лучше заранее выбирать профессию, исходя из имеющихся возможностей.

Целевое направление в вуз от предприятия

Целевое обучение предоставляет студентам возможность учиться бесплатно, даже на платном отделении вуза, так как все расходы берет на себя предприятие, направившее его на учебу. Для целевиков выделяется специальная квота, и для ее получения нужно заранее подать заявку через администрацию школы или самостоятельно найти государственную организацию. Главное условие – отработать на предприятии три года после окончания вуза.

Вузы, где легко поступить по целевому направлению, обычно заранее объявляют об этой возможности. После получения направления проводится отдельный конкурс для целевиков по баллам ЕГЭ, но конкуренция среди этой группы значительно ниже, чем в общем потоке. После поступления учебное заведение заключает трехсторонний договор с студентом и организацией, а место для производственной практики обычно предоставляет целевое предприятие.