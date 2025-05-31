Как собаки-терапевты помогают детям

Более 250 семей с детьми ежегодно обращаются в Городской психолого-педагогический центр департамента образования и науки Москвы за уникальной психолого-педагогической помощью. Помощь оказывают психологи и специально обученные сертифицированные собаки-терапевты. Они способствуют положительным изменениям в психологическом развитии.

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Как сообщает департамент образования и науки Москвы, общение и взаимодействие с животными при профессиональном сопровождении педагогов-психологов способствуют развитию у детей коммуникативных навыков, гармонизации психоэмоционального состояния, повышению познавательной активности. Собаки-терапевты становятся неоценимыми помощниками на занятиях. Они не только помогают детям справляться с проблемами, но и учат их важным ценностям - любви, заботе и ответственности.

В процессе общения с собаками дети учатся взаимодействовать с окружающими, конструктивно выражать свои чувства, преодолевать свои страхи и повышают уверенность в собственных силах. Например, в одном из упражнений на занятии для управления собакой-терапевтом ребенку нужно уверенно, громко и четко произносить команды, чтобы собака их услышала и правильно выполнила. А как это сделать, если боишься и не уверен в себе или не готов взаимодействовать? Вот так ребенок учится громко и четко говорить как настоящий командир.

«Канистерапия - это эффективный психолого-педагогический метод, который объединяет специалистов и собак-терапевтов в настоящую команду для достижения общих целей коррекционно-развивающей работы, — рассказала директор ГППЦ Анастасия Кузнецова. — Суть канистерапии заключается в том, что взаимодействие с собаками-терапевтами сразу создает атмосферу доверия, безопасности и познавательного интереса на занятиях. А для ребенка канистерапия - это еще и удивительное приключение, полное ярких эмоциональных моментов. Вы только представьте, каково это для ребенка - зайти в кабинет, где его встречает веселый лабрадор Пампуша или игривая австралийская овчарка Майя, готовые стать его верными помощниками! В этих занятиях есть и особое вдохновение: каждый раз, когда дети делятся своими успехами, у всех на лицах появляются улыбки, а в глазах - искорки счастья».

Коррекционно-развивающие занятия для детей с использованием метода канистерапии всегда проходят в дружелюбной и принимающей атмосфере. Ребята знакомятся с питомцем, узнают о его характере и привычках, могут погладить. Занятие начинается с легкой разминки. Основной этап включает различные игры и упражнения в зависимости от цели занятия. Например, педагог-психолог проводит игру "Принеси мяч", где дети по очереди бросают мячик, а собака его приносит. В такой игре ребята развивают коммуникативные навыки, общаясь друг с другом, учатся соблюдать игровые правила и очередность. Или педагог-психолог может организовать полосу препятствий, где дети и собака-терапевт работают в команде, преодолевая препятствия вместе, развивая тем самым у детей навыки сотрудничества в командном взаимодействии. Занятия могут включать этап, где дети под руководством педагога обучают собаку новым трюкам или командам. На некоторых занятиях предусмотрена и творческая активность. Например, дети могут рисовать портреты своих четвероногих друзей, создавать мультфильмы своими руками или коллажи.

Кстати, для канистерапии отбор животных строг. Кинолог, который проводит обучение и отбор, обращает внимание, прежде всего, на характер, здоровье, обучаемость, стрессоустойчивость собаки, ориентированность на взаимодействие с детьми и взрослыми.