Эксперт рассказал, как монстрообразные игрушки влияют на психику детей

Игрушки, подобные Лабубу или Хагги Вагги, не оказывают однозначного негативного влияния на психику ребенка, взаимодействие с ними не отличается от других игрушек. Популярность их обусловлена трендами и необычным видом, сообщила ТАСС медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Анна Вандаева.

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«Игрушки типа Хагги Вагги, Лабубу не оказывают однозначно негативного влияния на психику ребенка. Такие игрушки могут служить инструментом самовыражения, формирования статуса, и их популярность объясняется необычным обликом, а также модными трендами, которые, как известно, недолговечны», — рассказала она.

Психолог пояснила, что часто бывает так, что родители и дети по-разному могут воспринимать те или иные игрушки. Например, у взрослых "монструозные" игрушки, такие как кукла Монстр Хай, Хагги Вагги, Лабубу, вызывают ассоциации с жуткими или пугающими персонажами, в то время как в детской субкультуре они являются атрибутом статуса, символом престижа: дети носят их с собой, показывают сверстникам, используют в различных видах деятельности.

«Известно, что обладание популярной игрушкой оказывает положительное влияние на положение детей в группе и их отношения со сверстниками, в этом заключается феномен социальной ценности игрушки. Важно учитывать интересы ребенка и его восприятие мира при подборе игрушек», — пояснила Вандаева.

Беспокойство родителей

Беспокойство родителей из-за подобных игрушек может вызвать тревогу за ребенка. Актуальность этого вопроса столь высока, что психологи провели ряд исследований их влияния на психику детей.

«Выяснили, что несмотря на жутковатый внешний облик, монструозные игрушки не провоцируют агрессию и страх, взаимодействие детей с ними не отличается от взаимодействия с другими мягкими игрушками», — рассказала Вандаева.

Она также отметила, что с такими игрушками дети проигрывают то же самое, что и с любыми другими.

«Поэтому содержание игры зависит не столько от игрушки, сколько от внутреннего мира ребенка, его эмоциональных потребностей, отношений внутри семьи, социальной ситуации развития. Если родители помогают ребенку понять и принять его интересы, обсуждают его чувства, поддерживают фантазии, то даже самые "жуткие" игрушки могут стать инструментом развития», — заключила психолог.

О Лабубу

Лабубу - пушистая кукла с похожими на заячьи ушами. Придумал ее выходец из Гонконга (КНР), дизайнер и писатель Лун Цзяшэн. В 2015 году он начал серию рассказов The Monsters, на которую сильное влияние оказала скандинавская мифология. В 2019 году Лун Цзяшэн заключил соглашение с китайской компанией по производству игрушек Pop Mart, которая стала производить куклы на тему его героев. Персонаж Лабубу быстро приобрел огромную популярность. Куклу выпускают более чем в 300 вариантах разных цветов, форм и размеров.

Такие игрушки стали предметом собирательства. Коллекционные варианты часто продаются в закрытых коробках, и нельзя выбрать, например, цвет, что добавляет элемент неожиданности.