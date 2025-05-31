В России выросла популярность книг о психическом здоровье детей

В 2025 году устойчиво растет спрос на книги, посвященные беременности, воспитанию и развитию детей, при этом наибольший прирост зафиксирован в сегменте изданий о развитии ребенка, подсчитали аналитики розничной сети «Читай-город — Буквоед» ко Дню защиты детей.

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Отмечается, что на 21% выросла популярность книг о психическом здоровье детей. При этом ниша книг по теме развития и воспитания ребенка продемонстрировала еще более впечатляющую динамику: ее продажи выросли на 38% в период с января по май 2023-2024 года, а за аналогичный период 2024-2025 года рост достиг 50%.

Кроме того, продажи книг для отцов выросли на 59%. Лидер продаж — Тодд Майкл Детуайлер «Пападос. Иллюстрированный гайд для начинающих отцов».

Спрос на книги о беременности растет с каждым годом. За период с января по май 2023-2024 года продажи выросли на 6%. При этом за аналогичный период 2024–2025 — уже на 20%. Лидером в этой ниши стала книга Татьяны Аптулаевой «Девять месяцев вместе. Важнейшая книга будущей мамы».