РАО оценит влияние игрушки Лабубу на психику ребенка

Российская академия образования планирует провести экспертизу популярной игрушки Лабубу. Об этом сообщил ТАСС председатель научно-экспертного совета по играм, игрушкам и игровым учебным пособиям Российской академии образования, академик РАО Александр Савенков.

Он уточнил, что сначала специалисты внимательно изучат куклу и оценят ее по ряду психолого-педагогических критериев. Это позволит понять, можно ли допускать эту игрушку до следующего этапа проверки - на "полигоне детских игрушек".

"Мы сделаем экспертизу этой куклы, мы уже договорились в академии, дадим свое заключение. Первое, что делает эксперт - подробно описывает игровой объект. Оценивает его социальную, психологическую и физическую безопасность. Если игрушка будет признана опасной, на этом ее экспертиза закончится. Если этот барьер игрушка преодолевает, то дальше ее выпускают на "полигон детских игрушек", где с ней будут играть дети, а эксперты - внимательно наблюдать за процессом, в том числе за тем, как объект воздействует на когнитивную, психосоциальную и психофизическую сферы личности ребенка", - сказал Савенков.

Он добавил, что обязательно будет оценено соответствие игрушки отечественной культуре, заявленным производителями возрастным особенностям детей, а также ее дидактическая ценность и другие параметры.

Савенков пояснил, что РАО не имеет полномочий запрещать продажу игр или игрушек, но может дать экспертные рекомендации.

Особенно сложно с культуросообразностью игрушек, отмечает эксперт:

"Кто-то из производителей просто зарабатывает деньги, а кто-то использует игрушки как инструменты "мягкой силы", и за примерами далеко ходить не надо: наборы кукол Барби, мишка Тедди. И с Лабубу будем разбираться".

О Лабубу

Лабубу - пушистая кукла с похожими на заячьи ушами. Ее придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн. В 2015 году он начал серию рассказов The Monsters, сильное влияние на их создание оказала скандинавская мифология. В 2019 году Лун Цзяшэн заключил соглашение с китайской компанией по производству игрушек Pop Mart, которая стала производить куклы на тему его героев. Персонаж Лабубу быстро приобрел огромную популярность. Куклу выпускают более чем в 300 вариантах разных цветов, форм и размеров. Такие игрушки стали предметом собирательства. Коллекционные варианты часто продаются в закрытых коробках, когда нельзя выбрать, например, цвет, что добавляет элемент неожиданности.