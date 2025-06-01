Врач рассказал, какие игрушки наиболее опасны для детей

Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала, что некоторые популярные детские игрушки могут быть опасны для жизни и здоровья малышей.

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«Одни из самых опасных предметов для детей — конструкторы из магнитных шариков, электронные игрушки и книжки на батарейках», — заявила врач.

Проглоченные магнитные шарики способны слипаться внутри кишечника, что может привести к его перфорации, отмиранию тканей и кишечной непроходимости, пояснила эксперт.

По её словам, батарейки, особенно литиевые, при попадании в организм провоцируют ожоги и кровотечения, что требует срочной медицинской помощи.

Демьяновская отметила, что опасность представляют и зимние аттракционы — ватрушки и санки. При неправильном использовании они часто становятся причиной травм у детей.

Также эксперт напомнила о рисках использования игрушечного оружия, рогаток и дротиков.

Отдельно она отметила, что игрушки из дешёвых материалов могут содержать токсичные вещества — фталаты, свинец, кадмий, ртуть. Вместе с этим даже мягкие игрушки, по словам специалиста, при накоплении пыли способны вызывать аллергию. Врач призвала родителей выбирать игрушки, подходящие по возрасту и изготовленные из безопасных материалов.

Особое внимание стоит уделять отсутствию мелких деталей и резких химических запахов, заключила специалист.

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